Maraaya prvič v slovenščini: Navdih našla tudi v njunem odnosu

Karantena jima je omogočila vrnitev v studio

"Že nekaj časa nisva izdala singla. Čisto iskreno povedano, nikoli ni bilo časa za naju. Vedno se je našel nek drug rok za dokončanje projekta za drugega izvajalca oziroma stranko,"je pojasnila Marjetka za 24ur.com in dodala, da je bila prav karantena zaradi epidemije koronavirusa tista, ki je njo in njenega moža Raaya spet zvabila v studio: "Ko smo bili sami s sabo, sva enostavno iz hobija spet šla v studio. Malo sva ustvarjala, malo pela in tako je nastalo pesmi za en album, ki ga bova izdala naslednje leto. Pela bom v slovenščini. Maraaya stopa še bolj vidno na pot, kjer sem jaz pevka v tem duetu, Raay pa ustvarjalec."

Kako sta se odločila za spremembo in angleščino zamenjala z maternim jezikom? "Ker sem začela sama pisati besedila. Prej nikakor nisem prišla do neke inspiracije, da bi pela v maternem jeziku, in ker mi je bilo vedno težko peti neko tujo zgodbo, zgodbo, ki je nisem sama doživela. Zdaj pa so vse pesmi napisane v slovenščini, ker sem jih napisala sama in jih čutim. Vem, da so te besede prišle iz mene, zato veliko lažje ustvarjam." Dodala je, da petje v slovenščini ni bil del njunega načrta, da se je to preprosto zgodilo, ko je začela pisati besedila: "Ko sem napisala tekst, je Raay dobil idejo za melodijo in tako sva naredila prekrasen projekt, ki se ga neizmerno veseliva." Pojasnjuje, da sta ob začetku projekta Maraaya, pred nekaj leti, ciljala na tuji trg, zato sta se takrat odločila za pesmi v angleščini: "Tujih besedil nikoli nisva pisala sama, bova pa vse te pesmi, ki sem jih zdaj napisala v slovenščini, izdala tudi v angleščini."

Vrnitev v studio: brez slabe vesti pred mikrofon

Marjetka priznava, da je do zdaj imela slabo vest, če bi se v studio odpravila v prostem času. Nenehno je mislila na svoja otroka in si je zato raje vzela čas za družino. A spomladanska karantena je ustavila vse divje urnike in to se je zgodilo tudi Marjetki in Raayju."Ustvarjanje glasbe mi res pomeni čas zase. Prosti čas, ki si ga z Raayem vzameva. Zdaj je končno prišel čas, ko grem brez slabe vesti v studio, ko pojeva, ustvarjava. Vzamem si čas cel dan za snemanje spota. Prej me je vedno nekako spremljala slaba vest, da bosta otroka sama. Zdaj pa mi to ni težko. To naredim z veseljem, ker sta že tako velika, da razumeta, in potem tudi sama občudujeta najine nove izdelke in se jih veselita,"je za naš portal pojasnila mamica dveh sinov. Pravi, da je bilo izjemno lepo snemati nove pesmi in da sta z Raayem v studiu neizmerno uživala: "To sva potrebovala tudi kot izvajalca, da vidiva, da lahko še veliko poveva, veliko zapojeva, še veliko zgodb izlijeva, dava najinim poslušalcem, ki naju zvesto spremljajo. Mislim, da je spet prišel čas, ko komaj čakava, da izdava svoje nove pesmi."

Za pisanje besedil izhajala tudi iz svojega odnosa

Preden pa bomo lahko slišali eno od njunih novih pesmi, nam je Marjetka povedala, o čem govorijo nova besedila: "Pojem o temah, ki so ljubezenske, dotakneva se tem minljivosti, o zapuščanju, tudi lahkotnih tem, malo bolj globokih tem. Polno je nekih zgodb. Veliko je tudi ljubezenskih besedil. Lahko že izdam, da nekaj pesmi opisuje najin odnos, kako midva delujeva v življenju." Marjetka dodaja, da je pri pisanju dobila nov zagon, novo voljo, novo strast in nov hobi, ki jo zabava in izpopolnjuje:"Po navadi besedila pišem dopoldne, ko otroke oddava v šolo, še preden se mi začne služba poučevanja petja v mojih delavnicah. Dopoldne si ob kavi vzamem čas in pišem. To me pomirja, sprošča in veseli."