Maraaya s čutno balado, posvečeno sinovoma Oskarju in Vidu

Maraaya sta se po singlu Obujem nove čevlje odločila izdati moderno, čustveno in čutno balado Drevo. “Prihajajo meseci, ko so na prvem mestu medsebojna povezanost, družina in ljubezen, zato se nama je Drevo zdela prava izbira za naslednjo pesem,” je Marjetka pospremila izid skladbe. Prav odnosi v družini so v času izolacije zaradi karantene tako zelo pomembni, česar se zavedata tudi Marjetkain Raay.