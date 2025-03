Maraaya z ganljivo zgodbo, ki je drugačna od njunih prejšnjih skladb

Primoža Vrhovca lahko spremljate v seriji Skrito v raju, Iva Kranjc Bagola pa v seriji Ja, chef.

Duo Maraaya v svojih skladbah pogosto poje o ljubezni in izkušnjah, ki sta jih doživela, tokrat pa sta se odločila za zgodbo z drugega zornega kota. Skladba Si je po besedah Marjetke precej drugačna od njunih prejšnjih skladb. "Po navadi sva govorila o najini lepi, srečni zgodbi. Zdaj pa, ko sva to pesem poslala najinim prijateljem, so rekli: 'Ali je kaj narobe?'," je dejal Raay. V njej namreč razlagata ljubezensko zgodbo, ki se ne konča srečno. "Glasbenik včasih zapiše zgodbe, ki se niso zgodile njemu. In tokrat je tako," je dodala Marjetka.