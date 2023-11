Maraaya za 20 let nov album proslavila z glasbenimi prijatelji

Glasbeni dvojec Maraaya, ki ga sestavljata Marjetka in Raay Vovk, sta v sredo pripravila druženje z mediji in prijatelji v Ateljeju Šempeter v Šempetru pri Novi Gorici, kjer sta snemala zadnji videospot za pesem Lubi. Predstavila sta nov album Pesmi, ki jih piše življenje, na katerem sta združila moči s svojimi glasbenimi prijatelji."Na novem albumu je poleg dueta z Modrijani, tudi duet s Kvatropirci in duet z Janom Plestenjakom. Mislim, da je naš čas, čas, da se povežemo, čas, da združimo glasove in moči," je povedala Marjetka in dodala, da so nepričakovane glasbene kombinacije vedno fajn. Z njo se strinja tudi Blaž Švab. "Takrat se zgodi nekaj novega. En dober filozof je dejal, da se na stičišču različnosti rojevajo najboljše ideje," je povedal pevec Modrijanov.