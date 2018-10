Maraaya piše novo zgodbo v knjigi glasbenih uspešnic

Zakonca Marjetka in Aleš Vovk, znana kot glasbeni duo Maraaya, sta se odločila obrniti nov list v svoji knjigi glasbenih uspehov. V Portorožu sta premierno predstavila novo glasbeno zgodbo Jazzilaz, obarvano s primesmi swinga in začinjeno z melodijami jazza.

Marjetka inAleš Vovk sta se poročila leta 2010, od leta 2014 pa zakonca ustvarjata glasbene uspešnice pod umetniškim imenom Maraaya. Imata tudi dva otroka, Vida in Oskarja. Marjetka, ki je sicer učiteljica petja, je poleg svoje bogate glasbene kariere znana tudi kot žirantka priljubljenega šova Slovenija ima talent. Zmagovalni dvojec glasbenega tekmovanja Ema (2015) pa se je v letošnjem letu odločil svojo dosedanjo glasbeno pot nekoliko predrugačiti in začeti s pisanjem popolnoma nove zgodbe, zgodbe, ki je prvi 'tour' Tribute 2 Hits in znotraj katere so že nastale zanimive priredbe znanih svetovnih uspešnic. Z glasbenikoma smo spregovorili nekaj besed o njuni novi glasbeni poti.

Od kod ideja za 'glasbeno zgodbo' Maraaya & Jazzilaz? Marjetka: ''To zgodbo sem si dolgo želela. Poleg ustvarjanja svojih pesmi, sem bila vedno navdušena nad drugačnimi izvedbami pesmi, ki jih poznam z radijev, glasbenih lestvic in podobno. Za ta stil izvajanja so me še toliko bolj navdušile priredbe svetovnega fenomena Postmodern Jukebox, ki so bili pred časom v Ljubljani in so eni izmed tistih, ki promovirajo drugačne izvedbe. Glasbena podoba, obarvana s primesmi swinga, new orleansa, z začimbo jazz-ish trenutkov – je nekaj, kar me je vedno navduševalo. Tega na slovenskih tleh primanjkuje.''

Nova glasbena zgodba Maraaya & Jazzilaz FOTO: Izvajalec

Raay, lahko od vaju z Marjetko od zdaj naprej pričakujemo pesmi v takšnih ritmih? Raay: ''Vedno sva poskušala nove stvari, odbite stvari. Gre zgolj za vzporedno zgodbo – Maraaya & Jazzilaz. V taki podobi in v teh aranžmajih izvajava med drugim jasno tudi vse svoje pesmi. Ravno v tem je čar, morda celo bolj, kot snemati pesmi v tej maniri ... Znano uspešnico predrugačiti in navdušiti z njo.'' Marjetka: ''Raay je imel vedno 'nore ideje', kako določen hit prearanžirati oziroma v kakšno smer ga zapeljati, da doživi popolno preobrazbo. Ampak, ker je kovačeva kobila vedno bosa, sem šele letos prišla do tega (smeh).'' Raay: ''No, je pa potrebno poudariti, da tu nikakor ne gre le za jazz. 'Jazzilaz' je le izpeljanka, ki skupaj z Maraayo tvori nekoliko drugačen zvok. Marjetkin glas in način izvajanja zaživi v tem nekoliko retro stilu, s primesmi swinga, new orleansa, soula – predvsem pa z izjemnimi glasbeniki v celotni ekipi.''

FOTO: Izvajalec

Koliko časa ste potrebovali za končni produkt? Kaj je predstavljalo največji izziv? Raay: ''Želela sva, da je vse skupaj narejeno tako, da ne navduši le glasbenih sladokuscev in oboževalcev takih aranžmajev, ampak širšo množico poslušalcev. Zato je bil trd oreh izbrati repertoar, ekipo, ki bo dihala z nama in idejno postaviti vse aranžmaje v novo podobo. Največji izziv je bil ta, da smo uspešnicam, ki smo jih vsi vajeni v določenih ritmih in melodijah, dodali svežino tako, da impresionirajo v tej retro izvedbi. Obenem je bilo potrebno glasbo prilagoditi točno tako, da Marjetka s svojim izrazitim načinom petja pričara pravo atmosfero.'' Marjetka: ''Zagotovo pa je v tem primeru glasba združena z eleganco in celotni 'paket' je moral biti enoten. Misliva, da nam je dobro uspelo.''

Marjetko lahko vidimo tudi v vlogi žirantke šova Slovenija ima talent FOTO: Izvajalec