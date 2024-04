Marjetka in Raay pred podvigom: Spektakel z ljubeznijo bo združil številne talente

Marjetka in Raay se lotevata največjega projekta do zdaj, saj bosta v Dvorani tabor in ljubljanski Hali Tivoli pripravila dva koncerta, kjer bosta na oder povabila tudi številne talente iz preteklih sezon šova Slovenija ima Talent. "Po tako lepih odzivih in razprodanih koncertih sva rekla, da je potrebno narediti še korak naprej in tokrat Hala Tivoli in Dvorana Tabor, k sodelovanju pa sva povabila tudi telente," je povedal Raay.

Na oder pa ne bodo stopili le tisti, ki so se že potegovali za zmago v našem priljubljenem šovu, temveč tudi tisti, ki se bodo v prihajajoči sezoni. Izbirala pa ne bosta le med pevci. "V bistvu iščeva raznolike talente, ki bodo popestrili najino predstavo, tako da vse od akrobatov, plesalcev, pevcev, jaz si po tiho želim tudi kakšen duet," pravi Marjetka, ki sedi tudi za žirantsko mizo šova Slovenija ima talent, Raay pa dodaja: "velikokrat je tako, da na šovu, na avdicijah zaživi nek talent, navduši in mogoče pride do finala, potem pa, še posebej tisti, ki niso pevci, mogoče ne dobijo več priložnosti nastopati pred več tisočglavo množico in biti del nekega glasbenega spektakla. To bo šlo eno z drugim. Ko sva dobila to idejo, da bi na tak način popestrila najine pesmi in ta koncert, sva rekla, da si upava."

Priložnost za vse, ki bi radi bili del njunega Spektakla, je še, saj so prijavnice do prihajajoče nove sezone Slovenija ima talent, odprte. "Mislim, da se tega ne splača zamuditi, vsi, ki so se imeli namen prijaviti za Talente, pa kar v akcijo," pravi Marjetka, oba pa dodajata, da bosta še toliko bolj pozorna na vse, ki bodo zbrali pogum in stopili tudi na oder šova. "Vsekakor mislim, da bo letošnja sezona sezona presežkov. Verjamem v to," je prepričan Raay.