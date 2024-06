Duo Maraaya prvič nastopil v Križankah

Marjetka in Raay sta v Križankah z več kot 60 nastopajočimi proslavila 20 let skupnega življenja in ustvarjanja. Na finalu turneje po več mesecev vnaprej razprodanih koncertov sta že predstavila nekaj tistega, kar šele prihaja: dva velika spektakla z gosti in talenti v hali Tivoli ter dvorani Tabor.

Na odru so se Marjetki in Raayu pridružili lanski zmagovalec šova Slovenija ima talent Domen Kljun, plesno-akrobatski dvojec Acro Connection in Raayeva sestra Aleksandra Vovk. Zvezdama večera, svojima staršema, pa sta prišla z rožicami čestitat tudi njuna sinova.

"Jaz sem se zaljubila v to, kar nama publika daje. Ne morem več normalnega življenja živeti, vsak dan bi imela takšen. To je takšen presežek vse ljubezni in čustev. To so najine sanje in danes sva jih doživela," nam je po koncertu povedala Marjetka, Raay pa je dodal: "Res je nepopisno videti množico ljudi in polne Križanke do zadnjega kotička, ki uživajo v teh pesmih in zgodbah ter ti dajo nazaj energijo. Lahko je slišati stereotipno, ampak resnično letiš. Težko je opisati to."

"Križanke so same po sebi vedno posebne, še dodaten čar pa ima to, da lahko nastopaš na koncertu dveh stvariteljev, mojstrov, ki pišeta moje skladbe in besedila, skupaj pa ustvarjamo že osem let. Danes je to bila nagrada zame in za vse nas, da smo lahko prijatelji skupaj stali na odru in nekaj zaigrali," pa nam je povedal pevec Luka Basi.