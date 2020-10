Marc Anthony moči združil z lepo Španko

PesemConvéncemeje sicer izšla že na Indijinem lanskemu albumuPalmeras, singlu pa je zdaj dodala še novo preobleko v duetu. Na aktualnem albumu najdemo tudi pesmi, kot so La gitana, A mí no me hables, Conmigo in druge.

India je v svoji bogati pevski karieri sodelovala že s številnimi španskimi in mehiškimi glasbeniki, kot so David Bisbal, Carlos Rivera, Pablo Alborán, Vanesa Martínin David DeMaría.Z Marcom je tokrat sicer sodelovala prvič, a verjetno ne zadnjič, saj je s tem sodelovanjem naredila še en korak naprej k večji mednarodni prepoznavnosti.