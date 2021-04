Marc Anthony po fiasku: opravičilo in brezplačni koncert za vse

Kot smo že poročali, je imel Marc Anthony resne tehnične težave pri spletnem prenosu svojega koncerta iz Miamija, za kar se je oboževalcem iskreno opravičil, v opravičilo pa jim je obljubil brezplačni koncert.

"Moji ljudje, kot sem vam sinoči obljubil, z ekipo neprekinjeno delamo, da bi našli rešitev za tehnične težave ob spletnem prenosu predvidenega sinočnjega (sobotnega) dogodka. Zahteval sem, da vsi promotorji vrnejo denar vsem, ki so kupili vstopnice, in da se tega lotijo še danes. Prav tako vam želim povedati, da sem vam obljubil koncert in vas bom počastil s posneto različico celotnega koncerta, ki si ga niste mogli pogledati. Na mojem kanalu na YouTubu bo na voljo popolnoma brezplačno,"je z dvignjeno glavo stopil pred svoje oboževalce Marc in dejal, da bo koncert , ki ga je naslovil Una noche (En večer) na voljo 24 ur (pri nas si ga lahko ogledate danes, 19. 4., vse do 23. ure)

"Od srca se želim vsem zahvaliti za vso podporo in razumevanje. Trdo smo delali za to in z veliko ljubezni, to smo storili za vas! Upam, da boste vi in ​​vaši najbližji uživali! Bog vas blagoslovi!"

52-letni pevec, ki ima za seboj že zavidljivih 30 let kariere, je ob spremljavi izjemnih glasbenikov pripravil skoraj uro in pol dolg koncert, ki si ga je v živo ogledal tudi njegov zelo dobri prijatelj David Beckham.

V svoj repertoar je vključil svoje največje hite, Valio La Pena, Y Hubo Alguien in Hasta Ayer, ter pesem z albuma Opus iz leta 2019 z naslovom Parecen Viernes, ki pa jo je napisal kolumbijski zvezdnik Maluma(v 59. minuti YouTube posnetka na priloženi povezavi). Povabil pa je tudi glasbenega kolega Daddyja Yankeeja, s katerim sta v duetu zapela De Vuelta Pa' La Vuelta.Mehiške oboževalce pa je navdušil s čudovito izvedbo uspešnice Abrázame Muy Fuerte,ki jo v originalu izvajaJuan Gabriel (začetek pri 36 minutah in 36 sekundah). Koncert, ki ima trenutno že več kot 3,7 milijona ogledov, je sklenil z eno največjih uspešnic, Vivir Mi Vida.

Uživajte v brezplačnem koncertu Marca Anthonyja naravnost iz Miamija: