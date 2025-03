Marcus & Martinus: V Sloveniji imava veliko več oboževalcev, kot bi si mislila

Našo državo sta v sklopu turneje obiskala dvojčka Marcus & Martinus, norveška glasbena senzacija, ki predvsem mlade generacije navdušuje širom Evrope. Simpatična 23-letnika sta svojo bazo oboževalcev še povečala z lanskoletnim nastopom na Evroviziji, kjer sta s pesmijo Unforgettable zastopala barve Švedske. Kakšna se jima zdi Ljubljana? Kakšno slovensko občinstvo? Kako se pripravita na pester urnik turneje in kaj sta dejala oboževalkam, ki so na njun koncert v Ljubljani pred dvorano čakale že dan prej? O tem in marsičem drugem v ekskluzivnem intervjuju za 24ur.com.

OGLAS

Več o obisku Marcusa & Martinusa pa nocoj ob 19. uri v oddaji 24UR.

Z norveško pop glasbeno senzacijo Marcusom & Martinusom smo klepetali nekaj ur pred razprodanim koncertom v prestolnici. Simpatična 23-letnika sta nas sprejela v zaodrju, kjer sta se pripravljala na nastop pred slovenskimi oboževalci. Tisti najbolj goreči so na njun nastop pred dvorano čakali že dan prej. "Dejala sva jim, da je koncert šele jutri in ne nocoj," sta se pošalila in dodala: "Obljubila sva jim fotografije, če gredo domov in se odpočijejo."

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik







Dvojčka Marcus & Martinus sta v sklopu turneje obiskala Slovenijo in razprodala koncert v prestolnici. icon-picture-layer-2 1 / 5

Glasbenika naše države nista obiskala prvič, saj sta se v Ljubljani v sklopu turneje ustavila že leta 2018, ko sta bila stara rosnih 16 let. Tega dneva se dobro spominjata, saj sta v trenutku, ko sta videla uokvirjeno fotografijo, točno vedela, kdaj je nastala. "Bilo je noro. Spominjava se Slovenije, saj imava tukaj veliko več oboževalcev, kot bi si mislila. Dejala sva, da se morava vrniti, ker veva, da imava posebno bazo oboževalcev tukaj."

Njun urnik je naporen. Dva dni pred ljubljanskim koncertom sta zabavala množico v Milanu, takoj za koncertom na naših tleh pa ju čakajo nastopi v Nemčiji, Avstriji in na Madžarskem. Kljub temu sta uspela zaužiti nekaj trenutkov v naši prestolnici, ki jo opisujeta kot veličastno. "Stare stavbe in vse skupaj. Arhitektura. Vse je zelo lepo. Vse skupaj je čudno, en trenutek si v Milanu, nato greš na avtobus in si v Sloveniji ter se sprehajaš po Ljubljani. Čudno je, a istočasno zelo 'kul'."

Dvojčka Marcus & Martinus sta v sklopu turneje obiskala Slovenijo in razprodala koncert v prestolnici. FOTO: Luka Kotnik icon-expand