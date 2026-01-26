Marcus & Martinus znova v Ljubljani: Tukaj se počutita kot doma

Dvojčka Marcus & Martinus sta po lanskoletnem marčevskem koncertu znova obiskala prestolnico, kjer so ju znova pričakale številne oboževalke, ki so nad norveško pop senzacijo očarane. "Lansko leto je bilo neverjetno, to je bil eden od koncertov, ki si jih bom najbolj zapomnil. Bilo je tako dobro, čisto noro, zato sva se morala vrniti," je povedal Martinus in se zahvalil vsem, ki so ju znova prišli podpreti.

Navdušenje je tudi sicer vzajemno, brata namreč izjemno rada prihajata v Slovenijo. "Spomnim se enega prvih obiskov, ko smo sem prišli z avtobusom. Presenetilo me je, kako zelo je tukajšnja pokrajina podobna Norveški, zaradi narave se tu skoraj počutim kot doma," je dejal Marcus.

Dvojčka sta pred kratkim izdala tudi nov album The Room, ki se nekoliko razlikuje od prejšnjih, ter ga označila za malo bolj temačnega, vendar še vseeno zabavnega. Pravita namreč, da se vsako leto naučita več o sebi in o glasbi in tako postopoma odkrivata svoj glasbeni slog.