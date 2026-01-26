Naslovnica
Glasba

Marcus & Martinus znova v Ljubljani: Tukaj se počutita kot doma

Ljubljana, 26. 01. 2026 16.12 pred 20 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
Anastasija Jović E.K.
Marcus & Martinus

V Ljubljani sta se v sklopu svoje evropske turneje tudi letos ustavila slavna brata Marcus & Martinus, ki imata pri nas ogromno gorečih oboževalk. Kljub temu da je za njima izjemno natrpan urnik – skoraj vsako noč nastopita v drugem evropskem mestu, vse skupaj pa jih bosta obiskala več kot dvajset – sta si vzela čas in poklepetala z nami pred začetkom svojega koncerta.

Dvojčka Marcus & Martinus sta po lanskoletnem marčevskem koncertu znova obiskala prestolnico, kjer so ju znova pričakale številne oboževalke, ki so nad norveško pop senzacijo očarane. "Lansko leto je bilo neverjetno, to je bil eden od koncertov, ki si jih bom najbolj zapomnil. Bilo je tako dobro, čisto noro, zato sva se morala vrniti," je povedal Martinus in se zahvalil vsem, ki so ju znova prišli podpreti.

Navdušenje je tudi sicer vzajemno, brata namreč izjemno rada prihajata v Slovenijo. "Spomnim se enega prvih obiskov, ko smo sem prišli z avtobusom. Presenetilo me je, kako zelo je tukajšnja pokrajina podobna Norveški, zaradi narave se tu skoraj počutim kot doma," je dejal Marcus.

Dvojčka sta pred kratkim izdala tudi nov album The Room, ki se nekoliko razlikuje od prejšnjih, ter ga označila za malo bolj temačnega, vendar še vseeno zabavnega. Pravita namreč, da se vsako leto naučita več o sebi in o glasbi in tako postopoma odkrivata svoj glasbeni slog.

Preberi še Marcus & Martinus: V Sloveniji imava veliko več oboževalcev, kot bi si mislila

23-letnika, ki sta slavna že od malih nog, sta svojo bazo oboževalcev še povečala z nastopom na Evroviziji, kjer sta leta 2024 s pesmijo Unforgettable zastopala barve sosednje Švedske in na koncu zasedla deveto mesto.

Marcus & Martinus glasba koncert dvojčka Ljubljana
