Mariah Carey dobila eno največjih priznanj v karieri

Mariah Carey je na glasbeno sceno vstopila leta 1989 s singlom Vision of Love, ki danes velja za prvo od njenih 19 skladb, ki so se uspele uvrstiti v vrh glasbenih lestvic. S tem je tudi nosilka rekorda najboljše uvrščenih singlov med samostojnimi izvajalci ter drugouvrščena na lestvici najboljših singlov vseh časov, kjer z 20 skladbami kraljuje skupina The Beatles.

Med uspešnicami petkratne grammyjevke so We Belong Together, Fantasy, Always Be My Baby in Hero. V lanskem predprazničnem obdobju se je uspešnica Mariah Carey iz leta 1994All I Want for Christmas is Youprvič po četrt stoletja uvrstila na vrh ameriške glasbene lestvice Billboard.

Med novimi člani dvorane slavnih glasbenih avtorjev so tudi Steve Miller, člana producentskega dua The Neptunes Pharrell Williams in Chad Hugo, skupina The Isley Brothers in njihov aktualni sodelavec Chris Jasper.

Skrbnik dvorane Nile Rodgers je v komentarju ob sprejemu novih članov v dvorano povedal: "Ponosen sem, da se poklanjamo nekaterim od najpomembnejših avtorjev vseh časov in da letošnje izbrance zaznamujejo raznolikost v žanrskem izrazu, etnični pripadnosti in spolu. Gre za avtorje, ki so obogatili naša življenja in so s svojim delom dobesedno spremenili glasbo in doprinesli k temu, kar je danes."

Novi člani so lahko za vstop v dvorano slavnih glasbenih avtorjev predlagani 20 let po prvi komercialno uspešni izdaji, hkrati pa morajo v karieri nanizati bogat nabor odmevnih skladb.