Mariah Carey, Maneskin in Metallica glavni nastopajoči letošnjega dogodka Global Citizen

Metallica, Mariah Carey in italijanski Maneskin bodo med izvajalci, ki bodo nastopili v newyorškem Central Parku na letošnjem Global Citizen koncertu. Na odru se jim bodo pridružili še Rosalia, Charlie Puth, Jonas Brothers in Mickey Guyton. Namen koncerta je med drugim podpora mednarodni pomoči pri izkoreninjenju skrajne revščine po svetu.

Letošnji festival v New Yorku, ki je že deseti, se bo zgodil 24. septembra. Koncert bodo takrat pripravili tudi v ganski prestolnici Akra, kje bodo nastopili Usher, SZA, Stormzy, H.E.R., Sarkodie, Stonebwoy in Tems. Ganski predsednik Nana Akufo-Addo je v odzivu izjavi dejal, da je njegova država "počaščena", da gosti Global Citizen koncert."Prihodnji generaciji dolgujemo življenje v svetu brez revščine, bolezni in propadanja okolja. Moramo uskladiti sile, da bomo vplivali na Afriko," je še povedal.

icon-expand Mariah Carey FOTO: Profimedia

Global Citizen koncert poteka od leta 2012 v času, ko se svetovni voditelji zberejo v New Yorku na Generalni skupščini Združenih narodov. Podporniki, ki se zavežejo, da bodo ukrepali, kot je pošiljanje pisem svojim vladam v podporo razvojni pomoči, dobijo brezplačne vstopnice. Letošnji Global Citizen festival bo gostila indijska igralka Priyanka Chopra Jonas. Ob tem se je že pojavil poziv svetovnim voditeljem in filantropom k odpisu dolgov, opolnomočenju deklet, izboljšanju dostopa do hrane ter vlaganju v podnebne rešitve v državah, ki najbolj trpijo zaradi posledic podnebnih sprememb, a so njihove emisije ogljika minimalne v primerjavi z najbogatejšimi državami sveta.

icon-expand Priyanka Chopra bo povezovala festivalsko dogajanje FOTO: AP

"Desetletja sistemskih in političnih neuspehov so človeštvo pripeljala do konvergentnih in hitro slabšajočih se kriz - podnebne, lakotne, zdravstvene, vojne in konfliktne," je v izjavi dejal soustanovitelj in izvršni direktor Global Citizen Hugh Evans.