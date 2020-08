Mariah Carey naznanila nov album: To je za vas, dragi oboževalci

Na albumu bo mogoče slišati tudi nekatere še neizdane pesmi, kot je duet s pevko Lauryn Hillz naslovom Save the Dayter tudi 17 posnetkov njenih nastopov v živo, ki so se leta 1996 odvili na prizorišču v Tokiu med njeno turnejo Daydream. Na novo bo torej izdala hite Always be my baby, Emotions, Hero terAll I want for Christmas is you. Mariah je o novem izdelku povedala: ''Našla sem nekaj stvari v svoji zbirki, na katerih nisem delala že dolgo časa ali pa jih nisem nikoli objavila. To so pesmi, ki jih javnost še ni slišala. To je navdušujoč in velik trenutek v moji karieri.''