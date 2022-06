Mariah Carey se je znašla v tožbi zaradi kršenja avtorskih pravic

Je Mariah Carey res kršila avtorske pravice pisca besedil Andyja Stona, ki jo obtožuje kraje naslova pesmi All I Want For Christmas Is You? On je prepričan, da ja. Avtor je pesem z enakim naslovom, kot ga ima pevkin božični hit, objavil pod psevdonimom Vince Vance & The Valiants leta 1989. Njegova pesem pa se je leta 1994 uvrstila tudi na lestvico Billboard med 100 najboljših country hitov, tam pa se je obdržala vse do leta 2000.