Mariborska soularka Taja nas vabi 'Naprej'

Tris odličnih domačih popevk nenavadnosti letošnjega poletja dodaja še eno razsežnost.

TAJA - Naprej

Naprej (si) lahko sučem v neskončnost! Še ena perfektnost mariborske pevke in avtorice Taje Božič. Spet gre za prepričljiv discoiden soul song, ki zaradi resnega, pa čeprav ne povsem rimajočega se besedila, intrigira še bolj. Tudi ne povsem eksaktna koreografija poseduje prav enak magnetizem. A najprej nas omamita ta opojna plesna viba in Tajin čist, obenem malce sanjav, a ves čas zelo zelo suveren vokal. Z oceno sanjavo mislim predvsem na stalno Tajino seksapilno zamaknjenost, ki je primerljiva z vedno resnim in malce obsojajočim pogledom moje in tudi vseh drugih mačk. Za to, da sta Raiven in Sheby ta čas že malce v senci, je kriva Taja. Prva naprej bo spet Naprej. Občudujem. Ocena: 5 CHRIS BROWN ft. YOUNG THUG - Go Crazy

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Melodija teče kot voda skozi fontano. Skrajno tipično za najboljše komade zimzeleno fenomenalnega ameriškega pop-soul prvaka Chrisa Browna. Tudi njegov kolega Young Thug se v zmerno pospešenem ritmu znajde brez dodatnih navodil. Krepostnost, ki ga premore nosilni posnetek njune skupne ob-albumske izdaje Slime & B, je neizpodbitna. Ta zvončkasta perforiranost songa je skrajno nalezljiva. Preostala mehka, če ne kar sladkobna sintetična instrumentalnost pa prav enako. A za to, da je nastalo, kar se sliši, je mešetarila – saj ni res, pa je – devetnajsterica soavtorjev. Poleg Browna in Thuga še je bilo na delu še sedemnajst studijskih moljev. Soavtoriski rekord – 19! Med poletnim mestnim ovinkarjenjem le z desnico na volanu in levim komolcem na robu spuščenega okna bi si ga lahko privoščil še večkrat. Ocena: 4 SLOW MOTION LIVE STREAM - Down Time Rave

Bolano pomenljivo! Slow Motion Live Stream je prvi komad 27-letni multimuzika Matevža Kovačiča, ki so ga zaznali bolj občutljivi muzični radarji. Tekstura instrumentalne skladbeDown Time Raveje dopadljivo gosta, izpostavljen zvok kitare in vse organsko zveneče pro-house modulacije, ki jo podpirajo, vzdržujejo veličastno dramo, ki se izteče kar nekako prehitro. Tudi acid-jazzovsko vabljiva ritmična sekcija riše krasen motiv. Four Tet (Kieran Hibden) in Loor(Gwil Sainsbury, nekoč član zasedbe Alt-J) ter EoB (Ed O’Brien, Radiohead) – angleški producenti s podobnimi ekspresivnimi preferencami, ki so v zadnjem obdobju predstavili svoje nova odlične albume – so na mojih predvajalnih listah dobili enakovrednega soseda. Tale komad bo kmalu izšel na jubilejni kompilaciji naše žepne založbe Beton, šifrant te izdaje bo Be10n. Down Time Rave – ljubka vrhniška razburljivščina. Ocena: 5 EL MAKEDONER - Samokontrola