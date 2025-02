Mariborski EET 'šibajo' naprej

OGLAS

EET - Kar se ne pove

Song bi bil nemara lahko malo bolj kompleksen. Melodijski lok ne ponuja drame, kakršno nakazuje vročičnost začetih rifov. Besedilo je malodane klasično slovensko čustveno otopelo. Toda sčasoma se stvari postavijo v precej bolj privlačen red. Ta pa paradoksalno že povzroča intriganten nered. Vokal močno pridobi na intenzivnosti. S to valuto komad mariborske ekipe EET naglo postaja povsem solidno drveča indie-pop etnija. Kanec ali pa kar zaznaven delež ljubih mi Stereophonics ali Placebo ni težko začutiti tudi v preostalih štirih pesmih, uvrščenih na januarski mini album Glave na zaslone. Z izjemne naslovne iz tega zavitka se zdi, da bi si veteranski EET zaslužili več pozornosti in slave. Ocena: 4,5 Greentea Peng - Stones Throw

Uvodni zamah ali začetni gib pred dejanskim serijskim razmetavanjem kamnov izkušeno londonsko nu-soularko zanimivo približa teksaškim neo-hipijem Khruangbin. Song se razvija še kar domiselno. A čeprav bi pevkino vokalno linijo lahko ocenili kot izvrstno, se mi kljub temu zdi, da Greentea Peng to pač preveč zategne po vzoru pokojne Amy Winehouse. Malo vpletenosti Amy je gotovo zaželene in istočasno prikupne. Ampak. Pretiravati s to reminescenco pa ni treba, preveč res ne. Kot da avtorska mistika, ki jo tako hvaležno in unikatno razdaja Greentea Peng, na ta način prehitro svetli. Ocena: 3,5 Mahalia - Pressure Points (feat. Lila Iké)

Vztrajno členjen in pogosto sikopsko zaciklan, a še vedno klasičen reggae-pop! Tudi zadnji iz nabora raznorodnih napevov sijajne soularke iz Leicestra ni posebej vpadljiv. Mahalia skuša izrabiti originalen navdih, saj je Lil Iké ena od najbolj znanih jamajških pop zvezdnic, ki so na prizorišče stopile v zadnjem desetletju. Lil Iké za zdaj še ni tako zelo znana kot kolegica Koffee, vseeno pa njenih šest albumov predstavlja zavidljivo platformo za dvig stopnje prepoznavnosti v globalnem smislu. Mahalia, ta že utrjenim renomejem doma in tudi širše Iké lahko pomaga. Še vedno pa velja, da za bolj poskočno karierno krivuljo nenazadnje obe mladi dami potrebujeta bolj izrazite napeve. Ocena: 3 Will Smith & Big Sean - Beautiful Scars feat. OBanga

