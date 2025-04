Mariborski punk-rokerji predstavljajo pesem Babe

Pred naslednjim prispevkom o mariborskih punkerjih Alo!Stari kratko pojasnilo. Ob predstavitvi videa in pesmi z naslovom Babe - pojasnjujejo: baba je po SSKJ neformalna beseda za žensko, a Alo!Stari nikakor niso slovarski tipi. Pojasnjujejo, da tako pač v svojem narečju pravijo ženskam, moški pa so dedi - da ne bo dilem. V videu ekipa, ki svoje oboževalce že od prvega albuma navdušuje tudi s klenim štajerskim narečjem, tokrat preseneča s hip hop estetiko. S tem so člani skupine želeli okrcati tovrstne video izdelke, ki praviloma ženske zgolj in samo seksualizirajo.

Ideja za novo skladbo z naslovom Babe je preprosta: dedi jamrajo o babah, babe jamrajo o dedih. In vsi imamo toliko za povedati drug o in čez drugega, v sebe pa se ne znamo (ali pa nočemo) zazreti. Alo!Stari so z novo skladbo nastavili ogledalo in jasno sporočili, da smo drug do drugega prevečkrat – kreteni.

Alo!Stari predstavljajo novo pesem, ki nosi naslov Babe. FOTO: Matic Kutin icon-expand

"Komada nismo dali v presojo nobeni naslovnici, babe-dedi je čisto naša štajerska šala in narečje in ne vidimo v tem nobene težave. V bistvu je to naše ogledalo, ki smo ga pokazali družbi," nam je o pesmi povedal pevec skupine Tine Matjašič in dodal:"Predstaviti smo želeli to absurdnost moško-ženskih odnosov. Drug z drugim smo zelo dinamični, ampak na koncu je pomembno razmerje oziroma jing-jang, ki prinese ravnotežje, da je vse v redu."

Kot je še povedal, politična korektnost ni bil njihov cilj: "Mi smo takšni, kot smo, ni nam pa treba iti v en ali pa drugi ekstrem preveč, ker je pot življenja v nekem ravnotežju." Babe so tako prvi komad, ki ga Alo!Stari pošiljajo v svet po izidu drugega albuma Sem prii, nič ti neom, ki je zunaj že dobro leto, dobil pa je tudi videospot.

"Ekipa, ki je delala video, se je zelo potrudila, posnetki so nori in situacije, ki so jih našli, so zelo dobre. Snemali smo v enem zelo dobrem stanovanju v Ljubljani, kar je prvič za Štajerce," je o videospotu povedal pevec.