Mariborski raper Damzz95 in njegova nova aktivacija v Monclerju

Ta fiat ritmo cabrio itak zmaga! Vrli Neapeljčani znajo narediti odlične komade. Njihov megahit Pensare male izpred dveh let, ki so ga predstavili skupaj z brhko Elodie, je kot poletna himna zdržal vse do letošnje sezone. Pri napovedovanju trajnosti njihovega aktualnega Cabriolet Panorama ne bi bil tako zelo optimističen. The Kolors so tokrat pretirano zapopadli retro prakso, značilno za konec sedemdesetih let, italo disco ali pop način, ki je vladal takrat, ko je navduševal fiat ritmo. Da o grafiki, ki plemeniti pripadajoči video, kaj šele o tej absurdni mizansceni niti ne razpredam. Za referenčni primer si privoščite še nekoč sila priljubljeno pevko Spagno in njen velikanski hit Call Me. Joj, kakšna plastika.



Ocena: 3

