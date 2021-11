Marija po odhodu iz zasedbe Frajle predstavlja svoj prvi singel

Veselje do ustvarjanja in glasbena sodelovanja sta Marijino pogonsko gorivo. Pod nekaj najbolj znanih skladb zasedbe Frajle se podpisuje prav Marija oziroma Makica, kot ji pravijo prijatelji. Za svoje skladbe je prejela številne nagrade, osvojila festivalsko občinstvo in zasedla prva mesta na lestvicah, albumi z njenim lastnim pečatom pa so med najboljšimi na Hrvaškem in v regiji.

Marija je v tem času za pevko Alko Vuico napisala glasbo za dve pesmi, za naslednji singel, duet Alke in Dražena Žerića Žero iz Crvenih jabuk pa besedilo in glasbo.