Marija Šerifović predstavlja priredbo Oliverjeve pesmi Nocturno

Srbska pevka Marija Šerifović predstavlja nov album The best of, ki vsebuje največje hite iz Marijine 15-letne uspešne kariere, devet pesmi je bilo že objavljenih na že izdanih petih studijskih albumih – med njimi Pametna i luda, 11, Nije ljubav to, Jedan dobar razlog in nepozabna Molitva, pesem, s katero je Marija leta 2007 odnesla zmago in osvojila občinstvo na Evroviziji na Finskem.