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Marilyn Manson ob polemikah razprodal zagrebško Areno

Zagreb, 17. 07. 2026 15.00 pred 19 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.M. STA
Marilyn Manson

Ameriški rock glasbenik Marilyn Manson je po več kot 20 letih znova nastopil pred hrvaškim občinstvom, njegov koncert v zagrebški Areni pa so spremljale tudi polemike. Medtem ko so razprodano dvorano napolnili oboževalci v alternativnih oblačilih, je pater Ivo Rastočić nastop označil za satanistični obred.

Marilyn Manson je v Zagrebu nastopil v sklopu svoje turneje One Assassination Under God. To je bil njegov prvi koncert pred hrvaškim občinstvom po nastopu v Pulju leta 2005. Zagrebško Areno so po poročanju hrvaških medijev napolnili oboževalci, oblečeni v temna oblačila, usnje, čipke in ličila, značilna za glasbenikovo prepoznavno estetiko. Med njimi je bilo tudi veliko tujcev.

Marilyn Manson
Marilyn Manson
FOTO: AP

Pred odprtjem vrat v dvorano je pozornost dela zbranih po poročanju pritegnil moški, ki je z molitvijo in verskimi sporočili nagovarjal mimoidoče. "Koncert Marilyna Mansona v Zagrebu je satanski obred, sporočila, ki jih pošiljata pevec in organizatorji koncerta, pa so nevarna za našo družbo," je v sredo na družbenem omrežju Facebook zapisal pater iz šibeniške škofije Ivo Rastočić.

Da gre izključno za obred in ne za koncert, po njegovih besedah med drugim kažejo profil pevca, ki naj bi se razglasil za satanista, simboli, ki spremljajo pevca in produkcijo, sporočila, ki jih posreduje, ter duhovne posledice, ki jih imajo lahko takšni obredi.

Manson, čigar pravo ime je Brian Warner, je v preteklosti pojasnjeval, da satanistično estetiko uporablja kot del umetniškega izraza in kritike družbenih norm. Pevec se je v preteklosti spopadal tudi z obtožbami zaradi domnevnih spolnih zlorab. Štiri ženske so ga obtožile posilstva, spolnega napada in povzročitve telesnih poškodb, a je kalifornijsko tožilstvo preiskavo ustavilo.

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KOMENTARJI2

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Senca6
17. 07. 2026 15.19
kaj se sploh vtikajo neke verske ustanove v koncerte jaoooo
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0 0
Smartička
17. 07. 2026 15.06
Legenda
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