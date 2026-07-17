Marilyn Manson ob polemikah razprodal zagrebško Areno

Marilyn Manson je v Zagrebu nastopil v sklopu svoje turneje One Assassination Under God. To je bil njegov prvi koncert pred hrvaškim občinstvom po nastopu v Pulju leta 2005. Zagrebško Areno so po poročanju hrvaških medijev napolnili oboževalci, oblečeni v temna oblačila, usnje, čipke in ličila, značilna za glasbenikovo prepoznavno estetiko. Med njimi je bilo tudi veliko tujcev.

Pred odprtjem vrat v dvorano je pozornost dela zbranih po poročanju pritegnil moški, ki je z molitvijo in verskimi sporočili nagovarjal mimoidoče. "Koncert Marilyna Mansona v Zagrebu je satanski obred, sporočila, ki jih pošiljata pevec in organizatorji koncerta, pa so nevarna za našo družbo," je v sredo na družbenem omrežju Facebook zapisal pater iz šibeniške škofije Ivo Rastočić.

Da gre izključno za obred in ne za koncert, po njegovih besedah med drugim kažejo profil pevca, ki naj bi se razglasil za satanista, simboli, ki spremljajo pevca in produkcijo, sporočila, ki jih posreduje, ter duhovne posledice, ki jih imajo lahko takšni obredi.

Manson, čigar pravo ime je Brian Warner, je v preteklosti pojasnjeval, da satanistično estetiko uporablja kot del umetniškega izraza in kritike družbenih norm. Pevec se je v preteklosti spopadal tudi z obtožbami zaradi domnevnih spolnih zlorab. Štiri ženske so ga obtožile posilstva, spolnega napada in povzročitve telesnih poškodb, a je kalifornijsko tožilstvo preiskavo ustavilo.