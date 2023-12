Marina Martensson: Z glasbo se ukvarjam od osmih zjutraj do osmih zvečer

Marina Martensson je tista pevka, ki se je širši slovenski javnosti pred odmimi leti predstavila v šovu Slovenija ima talent, njen talent pa so zaznali tudi v skupini Laibach, s katero sodeluje že nekaj časa. Da nastopa, ni nobeno presenečenje, manj znano pa je, da je tudi učiteljica glasbe, ki svojo ljubezen do glasbe že prenaša na mlajše generacije.

"Leta 2015 sem živela v Sloveniji dve leti in čutila sem, da moram širši javnosti v Sloveniji pokazati svoj talent. Ko sem od Marjetke prejela zlati gumb, se je moje življenje preko noči spremenilo. Zadnjih osem let je bilo polnih čudovitih izkušenj, glasbenih srečanj, o katerih nisem prej niti sanjala," se svojega prvega stika s slovenskim občinstvom spominja pevka.

Od takrat je dosegla veliko stvari, pridružila pa se je zagotovo svetovno najbolj znani slovenski skupini, Laibach. "To je prav posebno potovanje. Celotna skupina, vključno z lučmi, zvokom, bendom in moškim v ozadju, Janijem Novakom, sta velik privilegij in čast, da lahko delam in nastopam z njimi po svetu. Še vedno rastem, se učim in uživam. So čudovita ekipa," o sodelovanju s skupino pravi Marina, ki pa ima sedaj v Sloveniji tudi stalno prebivališče.

"Z glasbo se ukvarjam od osmih zjutraj do osmih zvečer. Imam veliko raznih projektov in sem učiteljica glasbe na Mednarodni šoli Ljubljana, na njihovi akademiji pa učim tudi petje. Danes smo v Siti Teatru, kjer imamo z učenci zimski nastop. Pripravljenih je 130 otrok, s katerimi smo cel dopoldan vadili, kmalu pa se nam bodo pridružili še straši in stari straši, ki jih bodo gledali nastopiti," dodaja pevka, ki zase pravi, da je ljubeča in stroga učiteljica: "Pomembno mi je, da hranimo njihove talente. Sem stroga, a na zelo ljubezniv način."

Kot nam je povedal Dylan, je Marina zelo razumevajoča učiteljica in mu je všeč, saj prepozna njihove občutke, z njim pa se strinjajo tudi drugi učenci, eden od njih pa dodaja, da jim zna razložiti učno snov in se zna povezati z učenci.

Za prihajajoče leto si želi še več glasbe, predvsem avtorske. "Prihodnje leto načrtujem izid lastne glasbe in upam, da tudi tretji album."