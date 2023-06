Mario Pešić ob prvi obletnici Znanega obraza napovedal samostojno pot

Mario Pešić , tekmovalec najbolj zabavne oddaje Znan obraz ima svoj glas , ki je osvojil srca gledalcev in se prebil v finale, zdaj stopa na glasbeno prizorišče s svojo prvo avtorsko pesmijo z naslovom Dar mar . Tako s pesmijo kot tudi s svojim prvim videospotom dokazuje, da je rojen za to, da ljudi zabava in da je več kot pripravljen na svoj samostojni glasbeni vzpon.

S svojim nenavadnim in unikatnim slogom petja, plesa in tudi vizualne podobe je nekaj povsem novega na slovenski glasbeni sceni, s čimer je prepričal tudi producenta in menedžerja Mikija Šarca, da ga je vzel pod svoje okrilje. Mario pa o svojem daru in Dar maru pravi takole: "Prav vsak človek ima dar za nekaj. Morda tudi za več stvari. Skozi oddajo Znan obraz ima svoj glas sem spoznal, da moj dar ni le petje in imitiranje raznoraznih glasbenikov, temveč si želim graditi svojo lastno glasbeno pot, s svojimi avtorskimi pesmimi in unikatnim izrazom. Ljudi želim s svojim delom zabavati, jih nasmejati in jih navdati s pozitivno energijo. Moja prva pesem Dar mar me res dobro predstavi v tisti najbolj šaljivi, odštekani in zabavni luči."

Mario je torej pripravljen, da korak za korakom osvoji slovenski glasbeni prostor.