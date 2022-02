Mark Hoppus hvaležen, da se lahko spet ukvarja z glasbo

"Želel sem vam povedati, da sem sem zelo hvaležen, da sem spet našel navdih in da si lahko sam pri sebi rečem: 'Oh, tole pa je čudovita ideja za besedilo pesmi. Moram si jo zapisati.' Tega nisem začutil že osem mesecev," je zapisal v objavi.

Zvezdnik je prebolel vrsto raka, ki jo je imela pred leti tudi njegova mati, zdravniki pa so mu difuzni veliki B-celični limfom v četrtem stadiju odkrili v začetku leta 2021. Gre za vrsto raka, ki se pojavi v belih krvnih celicah in lahko tvori tumorje po vsem telesu. Je eden najpogostejših podtipov Nehodgkinovega limfoma.

Hoppus je v začetku decembra priznal, da je diagnozo javnosti razkril po pomoti – fotografijo s kemoterapije, ki jo je delil na družbenem omrežju Instagram , je želel deliti z le nekaj najožjimi prijatelji, ki so bili z njegovim zdravstvenim stanjem že seznanjeni. A kot je še povedal, mu je po začetnem šoku odleglo, prav njegovi oboževalci in znanci pa so mu s pozitivnimi mislimi pomagali premagovati bolezen.

To mu je septembra tudi uspelo, v objavi na družbenem omrežju pa je takrat zapisal: "Pravkar sem bil pri svojem onkologu, ki mi je povedal, da sem premagal raka. Hvala Bogu in vesolju, prijateljem in družini ter vsem, ki ste mi bili v oporo, za prijaznost in ljubezen." Dodal je, da bo moral še nekaj let na vsakega pol leta na kontrolni pregled, na katerem bodo preverili, da se bolezen ni vrnila.