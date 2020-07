Mark in Denis iz skupine Game Over na novi glasbeni poti

Denis Vučak in Mark Popović sta člana nekdanje izjemno priljubljene fantovske skupine Game Over , ki je pred 15 leti osvajala glasbene lestvice in srca vseh najstnic. Ko je skupino leta 2012 zapustil Steffanio , sta fanta k sodelovanju povabila Alena Hasanagića . Ta pa se je po nekaj letih sodelovanja letos odločil, da se preizkusi na solo poti.

In ker je skupina Game Over ena tistih zasedb, ki jih mnogi želijo na zabavah, koncertih, tudi na dekliščinah, sta po Alenovem odhodu Mark in Denis nekajkrat nastopila tudi sama. "Po enem od nastopov sva se pogovarjala, kako dobro je bilo, in začela razmišljati, kako bi sama nadaljevala najino glasbeno pot," je za 24ur.compovedal Denis in dodal: "Po tistem nastopu, kjer sva pela pesmi Game Over in nekatere pesmi drugih izvajalcev, kot je Petar Grašo, sva prišla na idejo, da posnameva pesem."

Za naš portal je razkril, da je pesem že napisana in tudi posneta, da pa jo bosta predstavila šele konec poletja."Takoj, ko sva se dogovorila, da poskusiva sama, sem napisal pesem v latinskih ritmih. Želela sva nekaj mediteranskega," je povedal Denis, ki sicer dela kot trener hip-hopa in ima tudi svojo šolo plesa. In o čem govori pesem? "Ja, o ljubezni, čem pa," je v smehu povedal Denis za konec.