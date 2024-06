Mark Zebra: Nova pesem je napisana za posebno dekle

Mark Zebra predstavlja novo skladbo, ki nosi naslov Zame si ti . "Moram reči, da se že zadnjih nekaj pesmi držim svojega ustaljenega in prepoznavnega stila. To je ljubezenski pop-rock, a v vsaki pesmi želim predstaviti nekaj novega, svežega," je povedal pevec, ki je tokrat dodal posebno glasbilo. "Že takoj na začetku sem začutil, da bi se s pesmijo odlično zlil saksofon. Mislim, da zares lepo poboža že tako romantično vsebino pesmi," je razložil.

Nova pesem je še ena v vrsti prejšnjih ljubezenskih hitov, a tokrat ima v Markovem srcu prav posebno mesto. "Zame si ti je čustvena balada, ki raziskuje teme ljubezni, predanosti in večne povezanosti. Je pesem, ki prihaja iz globine mojega srca, navdihnile pa so me izkušnje in ljudje, ki so zaznamovali moje življenje," je povedal in zaupal: "Nova pesem je pri meni skrbno zasidrana, saj je napisana za posebno dekle."