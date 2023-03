Mark Zebra ob novi pesmi: Moje dekle je moja glasbena muza

Ženske so za mnoge glasbenike navdih in zato se pogosto zgodi, da jim moški posvetijo pesmi. Eden izmed teh, ki s svojo glasbo navdušuje predvsem ženski spol, je tudi Mark Zebra, ki se je odločil, da jim ob dnevu žena podari novo skladbo z naslovom Dal bi vse za tebe. Pevec je ob izdaji pesmi, ki ji je nadel tudi vizualno podobo, razkril, da je romantična duša in da je njegovo dekle že nekaj let njegova glasbena muza.

Glasbeniki kot darilo radi poklonijo pesem in ob dnevu žena se je enako odločil tudi Mark Zebra. Predstavil je namreč novo pesem z naslovom Dal bi vse za tebe, ki govori o globoki ljubezni in predanosti do osebe, za katero smo pripravljeni storiti vse na svetu. "Ustvarjanje nove pesmi mi je vzelo kar nekaj časa, dolgo sem jo pilil in popravljal malenkosti, ampak sedaj je čas, da ugleda luč sveta. Lahko rečem, da je moj izbrušen diamant, nekakšna končna podoba moje vizije glasbene poti, v kateri se vidim in kjer lahko izrazim vsa svoja čustva, le to pa prenesem na poslušalca," je o darilu za ženske povedal pevec.

icon-expand Mark Zebra predstavlja novo pesem z naslovom Dal bi vse za tebe. FOTO: Arhiv izvajalca

Melodijo za tokratno pesem je ponovno napisal sam, za besedilo pa je poskrbel Rok Lunaček. "Pri aranžmaju in ritmični strukturi je sodeloval moj producent Krešimir Tomec. Že dolgo ustvarjamo skupaj pri različnih projektih in se vedno zabavamo. Nič drugače ni bilo niti pri tej skladbi," je še povedal glasbenik, ki je poudaril, da je s svojo ekipo skozi leta resnično razvil iskren prijateljski odnos.

icon-expand Glasbenik priznava, da je romantična duša tudi v zasebnem življenju. FOTO: Arhiv izvajalca

Priljubljeni glasbenik velja za velikega romantika, kar priznava tudi sam. "Sem romantična duša ne le v glasbi, ampak tudi v zasebnem življenju," je povedal Mark, ki je obenem še dodal, da so ga na njegovi življenjski poti izoblikovale predvsem ovire. "Sedaj sem pripravljen na nove izzive in živim po načelu, da storjenega nikoli ne smemo obžalovati," je dodal pevec, ki se za močno podporo ob tem lahko zahvali svoji družini in dekletu, katerega ime še ni razkril javnosti. "O mojem ljubezenskem življenju zaenkrat še ne bom govoril, bo pa najbrž nekoč čas tudi za ta korak. Za zdaj vam naj povem le, da je prekrasna in da že nekaj časa predstavlja mojo glasbeno muzo. Ob njej se ne rabim pretvarjati in ona je tista, ki mojemu življenju daje smisel," je zaupal.

icon-expand Pri novi skladbi je sodeloval z utečeno glasbeno ekipo. FOTO: Arhiv izvajalca