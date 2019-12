Mark Zebra se je znašel v španski telenoveli

Mark Zebra, ki predstavlja pesem 3 noči, je za besedilo k sodelovanju povabil avtorja mnogih uspešnic doma in v tujini, Roka Lunačka, ki je znal tudi tokrat prisluhniti Markovi želji o sporočilu, saj je skladba biografska: "Čeprav je ritem zelo živahen, besedilo ni."

"Pesem 3 noči je nastajala kar nekaj mesecev. Že kmalu po izidu pesmi S. O. S. sem dobil navdih za novo pesem, saj sem morda predolgo razmišljal o nekdanji punci razmišljal. Kmalu sem poklical Lunačka in Krešota. Takoj smo se lotili ustvarjanja. Kar nekaj časa smo preživeli skupaj, dokler nismo prišli do želenega zvoka in besedila," ter dodal: "V bistvu si ne znam predstavljati nastajanja mojih skladb brez njiju, saj smo res dobra ekipa in točno vemo, kaj pričakovati drug od drugega. Ideje letijo kot za šalo, bi lahko rekel. Že delamo naprej s polno paro."