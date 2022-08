Mark Zebra uresničil sanje in posnel pesem s Steffaniem iz Game Over

Slovenski glasbenik Mark Zebra je uresničil najstniške sanje in glasbeno sodeloval s Steffaniem iz priljubljene fantovske skupine Game Over. "Če bi mi kdaj rekli, da bom posnel duet s svojim idolom iz najstniških let, mu ne bi verjel niti v sanjah," je ob izdaji skladbe Bora Bora dejal Zebra, ki je v videospotu za skladbo zaigral ob mladi igralki iz VOYO serije Gospod Profesor.

Mark Zebra je uresničil svoje sanje. V svet je namreč poslal pesem z naslovom Bora Bora, ki je nastala v prav posebnem sodelovanju z njegovim najstniškim idolom. "Če bi mi kdaj rekli, da bom posnel duet s svojim idolom iz najstniških let, mu ne bi verjel niti v sanjah. Vse Game Over pesmi namreč poznam na pamet že od malih nog, bil sem tudi na njihovi Popstars turneji, in to so spomini, ki mi bodo ostali za vedno. To, da danes ustvarjam in v svet pošiljam skladbo skupaj s Steffaniem, si resnično štejem v čast. To sodelovanje mi je dalo ogromno motivacije, pa tudi zavedanja, da stopam po pravi poti," navdušenja ni skrival Mark, ki je bil dolgoleten oboževalec Steffania.

icon-expand FOTO: osebni arhiv izvajalca icon-chevron-left icon-chevron-right

"Bora Bora, ki je bila prvotno čisto nekaj drugega, je bila že skoraj dokončana in pripravljena, da ji priložimo še videospot. Potem pa sem čisto po naključju spoznal njega in beseda je stekla o prihodnjih projektih. Pokazal sem mu skladbo in takoj je sprejel moj predlog, da napiše besedilo. V trenutku, ko je zaslišal ritme komada, pa ga je, kot pravi, odpeljalo v tople kraje, in tako je nastala Bora Bora. S Steffaniem sva skozi celoten projekt postala res dobra prijatelja in lahko rečem samo, da so energije stekle in je vse tako, kot mora biti," je o sodelovanju z vzornikom dejal Zebra.

icon-expand V videospotu je glavno vlogo zaigrala mlada Vesna Ponorac. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Glavno vlogo v videospotu sta Mark in Steffanio zaupala mladi Vesni Ponorac, ki jo širša javnost pozna iz VOYO serije Gospod profesor. "Vesna je prijetna in zelo prijazna punca. Kljub svoji prepoznavnosti in zgodnji karieri je ohranila iskrenost in pristnost. Snemati z njo mi je bilo v užitek, nastopanja pred kamero je res vajena. Sprostila se je v trenutku, ko so se prižgale luči in je režiser zavpil "akcija". Pri nekaterih ljudeh preprosto čutiš, zakaj so poslani na svet, in Vesna je definitivno ena izmed njih. Rojena je za svet fotografije in filma, ob vsem tem pa še uživa," je o sodelovanju povedal Mark.