Mark Zebra nov videospot posnel v družbi srbske modne blogerke

Mark Zebra je tudi pri skladbi Če bila bi moja sodeloval s svojo sedaj že ustaljeno ekipo – Rokom Lunačkom , ki je spisal besedilo na Markovo glasbo, ter Krešimirjem Tomcom , ki je poskrbel za končno podobo skladbe. ''Melodijo skladbe sem dolgo nosil s sabo in čakal na tisti pravi trenutek, ko jo bom res začutil. Rok je spisal res lepo besedilo, ki je moji melodiji dalo še pomen, Krešimir pa je vse skupaj postavil v moderen pop kontekst,'' o skladbi pravi Mark Zebra. ''Vedel sem, da je skladba dobra, z melodijo, ki gre v uho. Ampak šele, ko sem jo zapel z besedilom, sem jo zares začutil in takoj vedel, da je to to,'' je še dodal mladi pevec. Skladba Če bila bi moja pripoveduje o razhodu, o koncu ljubezni, ki se ni izšla, a fant še vedno razmišlja o dekletu – kje je, kaj dela, ga pogreša? In kaj bi bilo, če se ne bi razšla. Skladba se tako naslanja na dvome, ki skoraj vedno pridejo po koncu zveze.

Mark Zebra že vse od zgodnjih let nastopa in uživa v glasbi in glasbenem izražanju. Z gledališko skupino se je uvrstil tudi v muzikal Theatre Train v Londonu, kjer so v Royal Albert Hall nastopali s 1000 drugimi mladimi z vsega sveta. V srednji šoli je ustanovil band, leta 2012 pa se je prijavil v show X Factor, kjer je prišel med 20 najboljših. Show je bil zanj odlična odskočna deska v svet showbiznisa in glasbe, kjer je še danes. Sledilo je sodelovanje v oddaji Je Bella Cesta s Klemnom Slakonjo in kopica nastopov.