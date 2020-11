Marko Hatlak z avtorsko pesmijo Vino strasti

Vino strasti je rokovska balada in je pesem o upanju, o izkušnji premagovanja ovir ter o notranji moči. Marko Hatlak je večkrat poudaril, da zelo rad preizkuša različne glasbene sloge – ne le žanre tanga, funka in klasične glasbe, ampak tudi tiste bolj osebne, avtorske glasbene izraze, ki so tako značilni za popularno glasbo.

Marko Hatlak je deveti studijski album Ko ni noč in ni dan posnel s skupino priznanih glasbenikov – prvič smo v Hatlakovem projektu zaslišali tolkala, električno kitaro in klaviature.

"Pesem govori o spraševanju samega sebe v trenutkih osebne stiske. Ko smo šibki, se začnemo spraševati o svojem življenju, iščemo upanje. Ta pesem nosi tudi odgovor, to je ljubezen, upanje, stvar, za katero je vredno živeti. V mojem primeru je to moja žena," je ob izidu pesmi povedal Marko, ki je tudi tokrat avtor pesmi.

"Zdi se mi, da si kot avtor pesmi neposredno povezan z vsebino. Ko pa interpretiraš druge, se v stvari vživljaš, vlagaš vanje ogromno energije, zadeve so plod fantazije, vendar to ne zmanjša same umetniške vrednosti, same globine izvedbe dela. Veliko sem igral Bacha, Mozarta, vendar to ne pomeni, da je izvedba plitka–je pa bolj fantazijska, ker nimaš neposrednega stika z samim izvorom skladbe."