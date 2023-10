Marko Škugor in Danijela Martinović o duetu: Zgodila se je čarovnija

Marko Škugor je eden najbolj prepoznavnih glasbenikov na balkanski sceni, njegov glas pa poboža marsikatero žensko dušo. Pri zadnjem sodelovanju pa je pevec poskrbel tudi za moške, saj je duet pripravil skupaj s hrvaško glasbenico Danijelo Martinović. Njuna skupna pesem nosi naslov Ono nešto in kot pravita glasbenika, sta med snemanjem pesmi in videospota resnično začutila tisto nekaj, kar si želita, da bi občutili tudi poslušalci.

Marko Škugor in Danijela Martinović imata tisto nekaj. Ono nešto je naslov njune nove skupne pesmi, pri kateri sta ostala zvesta svojemu prepoznavnemu slogu, polnemu čustev. Kako je sploh prišlo do njunega sodelovanja? "Ko sem pisal to skladbo, si nisem mislil, da bo zapeta v duetu, a v trenutku, ko sem si zamislil duet, sem se spomnil na Danijelo. Zdelo se mi je, da je prava oseba za to pesem, in nisem se zmotil," je o pesmi, za katero je napisal glasbo, povedal eden najboljših tenoristov balkanske regije.

icon-expand Makro Škugor in Danijela Martinović sta posnela skupno pesem z naslovom Ono nešto. FOTO: Arhiv izvajalca

Nad njunim skupnim delom je bila navdušena tudi Hrvatica, ki pevčeve ponudbe enostavno ni mogla zavrniti. "Ko mi je Marko poslal demo različico pesmi, ki jo je takrat sam zapel, sem se vozila po mestu in takoj sem ugotovila, da ima pesem res tisto nekaj (''ono nešto''). Nikoli nisem oklevala, da bi jo zapela skupaj," je povedala. "Marko je čudovit vokalist in kar me je dokončno prepričalo, čudovit človek. Neizmerno sem vesela, da lahko to glasbeno sodelovanje zapišem v svoj glasbeni portfelj," je imela priljubljena zvezdnica o glasbeniku same pohvalne besede, s katerimi pa ni skoparil niti Marko: "Danijela je čudovita oseba, ki sem jo v trenutku vzljubil. Vesel sem, da je pristala na sodelovanje in da imava danes Ono nešto."

icon-expand FOTO: Arhiv izvajalca icon-chevron-left icon-chevron-right

Pesmi z izjemno čutnim besedilom, ki sta ga glasbenika ustvarila skupaj, sta dodala tudi video zgodbo. "Video prikazuje dva zaljubljenca, ki plešeta v mesečini na otoku. Prav tako se počuti vsak zaljubljen. Marko in Danijela sta to odlično upodobila," je o videospotu povedal režiser in idejni vodja Dario Radusin. S končnim izdelkom pa sta zadovoljna tako pevec kot tudi pevka. "Z Danijelo imava podoben odnos do glasbe, vsako pesem doživiva in se potrudiva, da ta občutek preneseva na občinstvo. Tu se je zgodila čarovnija, najina glasova se poljubljata, kar je nujno za duet," je povedal Marko, Danijela pa je dodala: "Verjamem, da bodo ljudje prepoznali in začutili nekaj, kar sva čutila midva med samim snemanjem."