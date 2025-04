Marko Škugor v sodelovanju s Kvatropirci zapel v slovenskem jeziku

Kvatropirci in hrvaški glasbenik Marko Škugor so združili moči v čustveni skladbi Obljubim ti, za katero so posneli tudi videospot. Pesem, ki je v celoti posneta v v slovenskem jeziku, je za Škugorja pomenila poseben izziv, a tudi prav posebno izkušnjo.

Pesem Obljubim ti, v kateri so moči združili Katropirci in Marko Škugor, je veliko več kot romantična balada, je poklon ljubezni, ki ne pozna roka trajanja."Hoteli smo ustvariti nekaj, kar bo večno. Pesem, ki spomni, da prava ljubezen ne rabi velikih besed, ampak le iskreno obljubo, in da imajo obljube pomen, če jih izrečeš iz srca," so o novi pesmi povedali Marko Škugor in Kvatropirci.

Kvatropirci in Marko Škugor FOTO: NeoVisuals icon-expand

"Smo romantiki po srcu in duši, v teh pesmih pa se najbolj najdemo. Ima globok pomen," je za našo ekipo povedal Samo Kališnik, član skupine Kvatropirci. "Ko nekaj obljubiš, se je tega potrebno držati in izpolniti. Če začnemo svet graditi na razdrtih obljubah, ne pridemo nikamor. Poglejmo si samo stanej v svetu, kakšni smo. Veliko je razdrtih obljub, tako da naj ta pesmica vzpodbudi držanje obljub," je dodal Tomaž Krt iz Kvatropircev, Kališnik pa ga je ob tem dopolnil še z besedami: "Če je ljubezen prava, potem tudi obljubiti ni težko." Videospot so posneli v Markovem domačem Šibeniku. Snemalni dan je bil vetroven, a prežet s smehom in dobro voljo, ob koncu pa so se osvežili s skokom v precej hladno morje in otvorili kopalno sezono 2025. Dan so zaključili pri Marku doma, saj je celotno ekipo pogostil s pravo dalmatinsko pojedino. "Marko je izredno gostoljuben, vedno nasmejan in neverjetno umirjen. Res je človek, s katerim ti je v čast stati na odru," so o Dalmatincu povedali Kvatropirci.

"Ena anekdota je bila to, da je zelo pihal veter, ampak kljub temu smo se vrgli v mrzlo morje, to se je dogajalo. Drugače pa uživamo. Z Markom smo se zelo povezali," nam je zaupal Krt, Škugor pa je dodal, da se je kopal samo slovenski del ekipe, on pa se jim ni pridružil pri skoku v mrzlo vodo: "Sem iz Dalamcije in mi se ne kopamo v morju." Sodelovanje med slovenskimi glasbeniki in Hrvatom se ni zgodilo naključno, porodilo pa se je iz prijateljstav, ki se je spletlo dve leti nazaj. "Vse se je začelo avgusta 2023 v Radovljici, ko smo prvič stali na istem odru," se spominjajo Kvatropirci in dodajo: "Že takrat je bila med nami dobra glasbena energija. Občinstvo je bilo navdušeno, mi pa še bolj, saj so bili navsezadnje naši začetki močno povezani z dalmatinskimi skladbami." Sodelovanje se po njihovem prvem koncertu ni končalo. Sledila sta še dva skupna nastopa, zdaj pa se z Markom podajajo na skupno glasbeno turnejo.

Kvatropirci in Marko Škugor FOTO: NeoVisuals icon-expand

"Že več let sem si želel snemati v Sloveniji in zelo sem srečen, da mi je to uspelo s to ekipo. Bilo je nekoliko bolj naporno kot takrat, ko snemam na Hrvaškem, ampak dal sem vse od sebe, čustva so prišla na plan in to je najbolj pomembno," nam je od sodelovanju povedal hrvaški pevec.

Skladba v slovenščini za Škugorja poseben izziv