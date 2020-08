Marko Soršak: Ne gre le za finančno izgubo, ampak tudi za ustvarjalno nemoč

Marko Soršak, ki pravi, da letošnje poletje preživlja drugače, je za 24ur.com povedal, kako gleda na trenutno situacijo, ki jo je prinesla epidemija koronavirusa. Glasbeniki so namreč ostali brez nastopov, občinstvo brez koncertov, rešitve zapletenega položaja pa še ni na vidiku. Priljubljeni bobnar skupine Elvis Jackson se tako sprašuje: ''Ali smo res tako nepomembni?''

''Letošnje poletne mesece preživljam zelo drugače, kot sem jih po navadi. Nastopov in koncertov praktično ni, dopustovanje poteka v duhu negotovosti, seveda pa tudi z omejenimi finančnimi sredstvi,'' je povedal Marko Soršak - Soki. Simpatični bobnar koncerte zelo pogreša, saj so topli dnevi za glasbenike praviloma polni nastopov, koncertov in festivalov. Letos je žal drugače, kar Marko označuje kot hud udarec:''Za profesionalnega glasbenika je to izredno težko. Ne gre le za finančno izgubo, ampak tudi nemoč v ustvarjalnosti. Želim si delati in ustvarjati, zato resnično ne razumem, zakaj se ne najde neke rešitve.''

icon-expand Letošnje poletje je za Sokija in glasbene kolege popolnoma drugačno. Skupina Elvis Jackson je zadnjič nastopila februarja letos. FOTO: osebni arhiv

Soki pravi, da se težko sooča tudi z dejstvom, da tudi sam ni obiskal kakšnega koncerta že dlje časa: ''Težko je dojeti, da tega ni. Nimam svojih velikih koncertov in ne morem obiskati velikih koncertov svojih najljubših bendov.''Zadnji večji nastop se je zanj odvil še pred korona časom, letošnjega februarja: ''To je to! Sedem mesecev. Načrtovanih je bilo nekaj deset koncertov čez poletje in jeseni. Vse je odpadlo!''Član skupineElvis Jackson je priznal, da se z glasbenimi kolegi o težki situaciji, v kateri se nahajajo, veliko pogovarjajo:''O tem dosti govorimo, naredimo pa lahko zelo malo. Našli smo že na stotine rešitev, a dlje od tega nismo prišli. To vpliva tudi na naše psihofizično stanje. Hočeš nočeš.'' Ob tem je poudaril, da ob vsem tem obstaja ogromno vprašanj, ki vsakega od njih zabolijo. Sprašujejo se: ''Zakaj ne? Smo nepomembni? Res ni rešitev? Ko spremljaš te kombinacije, ki jih zaslediš v medijih, ti postane slabo.''

Sam je o rešitvah mnogo razmišljal, verjame v kompromise in rešitev za vse, prepričan je, da bi zadeva v spremenjeni obliki lahko delovala: ''Vsem je jasno, da se mora število obiskovalcev na nastopih omejiti. Treba se je zavarovati in ljudi naučiti, da upoštevajo pravila. Seveda govorim o zrelih in realnih rešitvah, da bi ta panoga lahko delovala naprej. V detajle pa se ne bi spuščal.''Poudarja, da je v tej situaciji potrebno prisluhniti glasbenikom in organizatorjem, ki bodo predstavili rešitve za posamezne tipe koncertov in prireditev. Močno upa, da se bo čez čas sistem vzpostavil, da bodo lahko nemoteno ustvarjali naprej.

icon-expand Marko Soršak pogreša koncerte, na katerih bi nastopal pred občinstvom ter tudi tiste, ki bi se jih udeležil kot obiskovalec. FOTO: Matic Slemič