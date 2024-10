Marko Stanković navdušil v šovu Superstar: Imel sem tremo pred Severino

OGLAS

Za Marka Stankovića bi lahko rekli, da preprosto uživa v življenju. Po nedavni poroki s svojo drago Hristino, s katero sta se poročila na Ljubljanskem gradu, je pretekli vikend nastopil v hrvaškem šovu Superstar, kjer je preprosto navdušil. Pevec se je predstavil s svojo avtorsko pesmijo Gde Pristaju Ladje, ki jo je napisal v času strelskega napada na eni od beograjskih šol, s svojim nastopom pa si je prislužil platinasto karto. To pomeni, da se je v nadaljevanje tekmovanja uvrstil neposredno, brez vmesnih nastopov. Kako se je počutil ob nastopu in zakaj je imel tremo, je ekskluzivno razkril za naš portal.

Marko Stanković se je predstavil na odru hrvaškega šova Superstar. FOTO: RTL icon-expand

Nastopil si v oddaji Superstar na Hrvaškem, kjer si očaral žirijo. Prejel si celo platinasto karto. Kakšni so tvoji občutki ob tem uspehu? Iskreno še vedno ne dojemam, kaj se mi je zgodilo. Vse skupaj je bilo eno veliko presenečenje tudi zame. Ko sem videl Severino v živo, nisem vedel, če bom sploh uspel kaj zapeti. Obožujem jo že od otroštva in zame je bila to velika čast. Predstavil si se s svojo avtorsko pesmijo. Kako si se odločil, s čim se boš predstavil in kaj ti pomenijo tako lepi odzivi na tvojo pesem? Avtorska glasba je od samega začetka moje kariere bila cilj. Nisem več najstnik in zdi se mi, da nimam več veliko časa za preikzušanje, tako da sem šel na vse ali nič. Zdi se mi, da glasba danes nima nobenega sporočila in sem se potrudil to spremeniti. Pesem Gde Pristaju Ladje je moja najboljša do sedaj in veseli me, da so jo ljudje lepo sprejeli.

S svojim nastopom je tako navdušil, da je dobil platinasto karto in se uvrstil naprej. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Zaradi platinaste karte, ki si jo dobil od žiranta Filipa Miletića, si uvrščen neposredno naprej v zaključni del tekmovanja in imaš več časa za pripravo na nastop. Kako potekajo tvoje priprave in kaj boš predstavil? Komaj čakam, da spet stopim na oder Superstarja. Vadim vsak dan, zraven pa imamo tudi ves čas nastope z bendom, tako da lahko tudi v živo vadim pesmi, ki bi jih rad zapel na tekmovanju. Kaj bo, iskreno še ne vem, čakam kot vsi drugi, pa bomo videli. Predstavili so te kot Marka iz Ljubljane, tvoje korenine pa sežejo v Srbijo. Kako se počutiš ob tem? Sam tudi sicer ustvarjaš v svojem maternem jeziku. Je tvoj cilj torej celotni balkanski trg? Ljubljana je moj drugi dom in upam, da po tej oddaji nihče več ne bo dvomil v to. Obožujem Slovenijo in v čast mi je, da so intervju z mano za oddajo posneli v Ljubljani. Tudi če bi napisali Zagreb ali Beograd, me to ne bi nič motilo, ker sem od vedno govoril, samo eno in isto stvar. To je, da je zame vse to isto, zato me to ne moti. Nimam časa za sovraštvo, moj cilj je širjenje ljubezni, glasbe in bratstva.

Pevec je ponosen, da je predstavil svojo avtorsko pesem. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Zakaj si se odločil nastopiti v omenjenem šovu? Zdi se mi, da ne obstaja več prava glasbena scena. 10 let nazaj smo se vsi glasbeniki družili med sabo in si pomagali, danes pa je vsak zase. Mene to ne motivira, niti me ne navdihuje. Rad se družim z nekom, ki ima iste oziroma podobne sanje. Rad govorim o tem in rad poslušam ideje drugih. In ker tega ni več na ulicah, sem šel v ta šov. Želel sem spoznati Severino, ki je sedela v žiriji. Za hrvaške medije si dejal, da prav njo najbolj občuduješ. Si imel zato kaj večjo tremo? Njen oboževalec sem že od otroštva. Ona je ikona naše pop kulture in velika borka. Biti na samem vrhu zadnjih 20 let verjetno ni lahko. Trema je bila ogromna, kar naenkrat sem imel čisto suho grlo.