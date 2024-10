Marko Stanković: Nova pesem je nastala v najtežjem obdobju mojega življenja

Marko Stanković predstavlja novo pesem, ki nosi naslov Sipaj još . In čeprav je mladi pevec trenutno po poroki in izjemno uspešnem nastopu v hrvaškem šovu Superstar v precej lepem obdobju svojega življenja, ni bilo vedno tako. "Pesem Sipaj Još je nastala v eni najtežjih faz mojega življenja, ko sem se spopadal s svojimi demoni. Želim, da vsi, ki poslušajo, vedo, da niso sami v svojih težavah," je o novi pesmi povedal Marko.

29-letnik je nazadnje predstavil svojo pesem Gde Pristaju Lađe, s katero se je predstavil tudi v hrvaškem šovu naše sestrske televizije RTL in preprosto navdušil. "Reakcije občinstva na mojo pesem so me navdihnile, da sem se odločil, da bom izdal novo pesem, ki je darilo oboževalcem," je povedal glasbenik, ki se že od malih nog ukvarja z glasbo. "Moje celotno življenje je posvečeno glasbi, odzivi ljudi na moje pesmi pa so me spodbudili, da nadaljujem," je dodal.