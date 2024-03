Marko Stanković novo pesem napisal v času streljanja na beograjski šoli

Marko Stanković se zaveda, da ima kot glasbenik moč širiti pomembna sporočila, pesem in video, ki ga spremljamo, pa prežemajo močna čustva. Pevec in finalist šova Slovenija ima talent je svojo peto avtorsko skladbo ustvaril v času, ko je Srbijo pretresel strelski napad v osnovni šoli. Pesem zato nosi globoko sporočilo o svetu, ki se spreminja na slabo, ki nežno prepleta srce in dušo v teh turbulentnih časih.

Marko je o ustvarjanju skladbe dejal: "S tem komadom sem želel izraziti nekaj, kar čutim globoko v sebi ob spremljanju dogodkov, ki pretresajo naš svet. Občutek nemoči in hkrati upanja se odraža v vsakem taktu skladbe." Naslov pesmi Gde Pristaju Ladje nosi mistično moč vprašanja, kje naj ladje (simbolizacija upanja) pristanejo v času, ko se zdi, da so oceani negotovosti najgloblji.

Ob izidu skladbe je Marko Stanković izrazil močno stališče o aktualnih svetovnih dogodkih. Kot umetnik ne more in ne sme ignorirati dejstva, da je skladba nastala v času, ko je srbska šola doživela tragičen incident streljanja. Marko je poudaril: "Naj bo ta pesem spomin in opomin na to, kako pomembno je, da se kot družba borimo za varnost naših otrok in prihodnosti. Moramo se boriti za ohranjanje človeških vrednot, za skupno dobro in solidarnost. Še posebej moramo posvečati pozornost mentalnemu zdravju, saj je to temelj za močno družbo."

"Ta pesem je moje srce, odprto in ranljivo. Vsaka nota je odsev mojih občutkov in misli, ko sem bil priča tem temnim časom," je dodal Marko, razkrivajoč svojo čustveno povezanost s skladbo.