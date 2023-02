Marko Stanković o besedilih: Ideje črpam iz svojega življenja

Navdih za besedila pobiram iz svojega življenja. Živim res zanimiv in dinamičen življenjski slog, tako da si vsebine besedil ni treba izmišljevati.

Kako se znajdeš pri pisanju v tujem jeziku?

Pesem sem najprej napisal v srbščini, nato pa sem se jo odločil prevesti še v slovenščino. Pri prevajanju mi je pomagala moja glasbena ekipa, ki jo imam tukaj v Sloveniji. Pri pisanju sem se kar znašel.



Kaj pa sama izgovorjava, petje?

Izgovorjava je bila največji problem. V studiu smo že skoraj izgubili živce. Bilo je naporno, ampak zabavno in na koncu se je splačalo. V jeziku se že veliko bolj znajdem, vendar so mi težavo dolgo časa delala narečja. Enkrat sem nastopal v Prekmurju in se mi je zdelo da sem v drugi državi! (smeh)