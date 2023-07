Marko Stanković: Savo je imel idejo o najboljši rock plati in bil sem za

Marko Stanković ima rad nove izzive in tako je bil ob klicu Sava Fratnika navdušen nad njegovo idejo o najboljši rock plošči v Sloveniji. Vsaj tako jo je poimenoval 60-letnik, ki si je po številnih novih hobijih zadal, da je čas za glasbeni izziv. V času pandemije je ustvaril besedila in glasbo za več kot 20 skladb, kot gostujoči pevec pa jih je zapel prav nekdanji finalist šova Slovenija ima talent, ki je priznal, da je užival, ko je po dolgem času lahko povsem neobremenjeno pel.

"Ko me je Savo Fratnik poklical in mi predstavil idejo o najboljši rock plati v Sloveniji, sem bil takoj za," je o začetku sodelovanja s 60-letnikom povedal Marko Stanković. "On ni profesionalni glasbenik, ampak obožuje glasbo in vse pesmi, ki mi jih je poslal, so mi bile zelo všeč. Malo sem si jih sicer priredil za moj glas, a so super," je dodal in razkril, da so se o tovrstni ideji pogovarjali nekaj let, a je bila na začetku nekoliko problematična njegova izgovorjava v slovenščini.

icon-expand Marko Stanković je bil takoj navdušen nad idejo Sava Fratnika. FOTO: Arhiv izvajalca

Fratnik se je poleg vseh drugih hobijev namreč odločil, da se posveti tudi glasbenemu ustvarjanju. Najprej je začel zbirati kitare in se učiti igranja, pozneje se je pridružil dvema glasbenima skupinama, ki preigravata rock priredbe. Med epidemijo je začel pisati besedila in glasbo. Nastalo je več kot 20 skladb. "Ker v nobeni od skupin niso imeli interesa po avtorskih skladbah, sem prosil Petra Deklevo za celotno produkcijo in si izbral gostujoče pevce za interpretacijo. Spomnil sem se na Marka," je povedal Savo.

icon-expand Savo Fratnik je najprej začel zbirati kitare, nato pa pisati glasbo in besedila. FOTO: Vinko Murko

Poleg nekdanjega finalista šova Slovenija ima talent, ki točne številke skladb, ki jih je posnel s Savom, ne ve, jih je pa zagotovo več kot deset, sodelujeta tudi Jana Šušteršič in Urban Sever. "Jano sem predlagal jaz, ker sva veliko sodelovala, ko sva oba živela v Beogradu," je za 24ur.com razkril Marko. Na vinilni plošči, ki jo bo predstavil jeseni, bo tako 11 skladb, med katerimi bo tudi pesem Poglej me v oči.

icon-expand Videospot za pesem je minimalističen, nastopa samo Marko, enkrat v modrem, enkrat v roza. FOTO: Arhiv izvajalca

Za pesem si je omislil nekoliko bolj minimalističen videospot, v katerem nastopa zgolj pevec. "Res je, ideja je minimalizem. Pravzaprav sta samo dva kadra, v enem imam roza in v drugem moder suknjič, ker je bil naš namen prikazati dvojnost. Nekako dobro proti zlu," je o videozgodbi povedal mladi glasbenik in dodal, da to v resnici ni preveč njegov stil, a da mu je bilo všeč. "Sam vedno posnamem bolj filmsko, a to je moj stil. Tukaj mi je bilo všeč, da sem bil po dolgem času spet samo in zgolj pevec," je povedal Marko, ki vse od 13. leta sam skrbi za celotno svoje glasbeno ustvarjanje. "Skrbim tako za glasbo, besedilo, koncerte, snemanja, scenarije in ko delam stvari, pod katere se podpišem z imenom in priimkom, torej svoje avtorske, postanem pravi 'control freak'," je v smehu priznal.