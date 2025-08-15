Marko Stanković se po daljšem premoru vrača z novo pesmijo

Marka Stankovića smo spoznali kot finalista priljubljenega šova Slovenija ima talent , kjer je s svojim glasom in karizmo osvojil srca gledalcev. Njegov talent ni ostal neopažen niti na Hrvaškem, kjer je v glasbenem šovu Superstar osvojil drugo mesto ter navdušil žirijo, med katerimi sta bila tudi Severina in Tonči Huljić , ki sta ga pohvalila zaradi njegovega izjemnega vokala, avtorskih pesmi in nalezljive energije.

Po daljšem premoru, v katerem je imel roke polne posla in je nastopal na številnih koncertih po Sloveniji, Hrvaškem in Srbiji, se Marko vrača z novo pesmijo Moja Mala. Tokrat prinaša pravo poletno osvežitev, pesem polno ljubezni, pozitivnih vibracij in energije, ki jo še dodatno poudarijo njegove prepoznavne pisane srajce in nalezljiv nasmeh.

Pesem spremlja videospot, posnet v Beogradu, na lokacijah, kjer Marko rad preživlja svoj prosti čas in se sprehaja po mestnih ulicah. Moja Mala združuje sodoben pop zvok in romantično besedilo, namenjeno vsem, ki verjamejo v ljubezen in uživajo v brezskrbnih poletnih trenutkih.