Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Glasba

Marko Stanković se po daljšem premoru vrača z novo pesmijo

Ljubljana, 15. 08. 2025 09.08 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
8

Pevec Marko Stanković se vrača. Po daljšem premoru, v katerem je imel roke polne posla in je nastopal na številnih koncertih po Sloveniji, Hrvaškem in Srbiji, se Marko vrača z novo pesmijo Moja Mala. Pesem spremlja videospot, posnet v Beogradu, na lokacijah, kjer pevec rad preživlja svoj prosti čas in se sprehaja po mestnih ulicah.

Marka Stankovića smo spoznali kot finalista priljubljenega šova Slovenija ima talent, kjer je s svojim glasom in karizmo osvojil srca gledalcev. Njegov talent ni ostal neopažen niti na Hrvaškem, kjer je v glasbenem šovu Superstar osvojil drugo mesto ter navdušil žirijo, med katerimi sta bila tudi Severina in Tonči Huljić, ki sta ga pohvalila zaradi njegovega izjemnega vokala, avtorskih pesmi in nalezljive energije.

Po daljšem premoru, v katerem je imel roke polne posla in je nastopal na številnih koncertih po Sloveniji, Hrvaškem in Srbiji, se Marko vrača z novo pesmijo Moja Mala. Tokrat prinaša pravo poletno osvežitev, pesem polno ljubezni, pozitivnih vibracij in energije, ki jo še dodatno poudarijo njegove prepoznavne pisane srajce in nalezljiv nasmeh.

Pesem spremlja videospot, posnet v Beogradu, na lokacijah, kjer Marko rad preživlja svoj prosti čas in se sprehaja po mestnih ulicah. Moja Mala združuje sodoben pop zvok in romantično besedilo, namenjeno vsem, ki verjamejo v ljubezen in uživajo v brezskrbnih poletnih trenutkih. 

Marko Stanković slovenija ima talent moja mala
Naslednji članek

Spremljevalna vokalistka Sara Lamprečnik: Petje 'backov' ti zleze pod kožo

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
15. 08. 2025 10.36
Še dobro da vas ni pojedu ker ma tolk odprte lape.
ODGOVORI
0 0
BroNo1
15. 08. 2025 10.23
-1
Bravo, Marko!
ODGOVORI
1 2
bandit1
15. 08. 2025 09.55
+5
Plačan oglas. Kdo je to?
ODGOVORI
7 2
smučar.si
15. 08. 2025 10.35
Ja res,še en šlager
ODGOVORI
0 0
Racional-ec
15. 08. 2025 09.43
+2
Res nas to zanima, wooow
ODGOVORI
4 2
Dragica Cegler
15. 08. 2025 09.39
+8
Ojej pa kdo je spet to?
ODGOVORI
10 2
Gutenberg
15. 08. 2025 09.41
+4
En od do>le.
ODGOVORI
5 1
BroNo1
15. 08. 2025 10.25
+2
Človek se je naučil zelo dobro slovensko medtem, ko nekateri še pisati ne znate….
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089