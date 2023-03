Kljub temu, da dan žena praznujemo v sredo, 8. marca, so nekateri moški pohiteli z darilom. Marko Vozelj in Mojstri so tako že dan prej, v torek, v svet poslali pesem z naslovom Ženska si, ki so jo opremili s čutnim videom, v katerem sta zaigrala igralca Vesna Kuzmič in Raimundo Puyol.