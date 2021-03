Marko Vozelj in Mojstri predstavljajo novo pesem

Pevec Marko Vozelj s skupino Mojstri znova navdušuje. Skupaj so združili moči v novi skladbi Spomin na naju. Videospot za pesem je luč sveta ugledal na sam dan žena, nežnejšemu spolu pa so želeli s skladbo posladkati trenutke ob prvi jutranji kavici. Ob 8. marcu so izid pesmi pospremili z besedami: ''Želimo, da ženskam ta šopek not in besed polepša praznik in tudi vse ostale dni v letu.''