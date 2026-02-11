Marko Vozelj svojo ženo še vedno rad zasipa s komplimenti: Noro lepa si

Noro lepa si - to so besede, ki jih žena nekdanjega Čuka - Marka Vozlja - še vedno večkrat sliši. Zdaj je ta romantični kompliment dobil tudi glasbeno podlago in pevec je svoji dragi s tem poklonil večni spomin.

Nova pesem je nastala že pred novim letom, ko jo je Marko prvič zapel ob rojstnem dnevu svoje žene. A ker se bližamo valentinovemu pa tudi dvema praznikoma, posvečenima ženskam, je oda damam, njihovi lepoti, nežnosti pa tudi moči, zdaj zaživela še med poslušalci.