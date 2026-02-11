Marko Vozelj svojo ženo še vedno rad zasipa s komplimenti: Noro lepa si

Noro lepa si - to so besede, ki jih žena nekdanjega Čuka - Marka Vozlja - še vedno večkrat sliši. Zdaj je ta romantični kompliment dobil tudi glasbeno podlago in pevec je svoji dragi s tem poklonil večni spomin.
Nova pesem je nastala že pred novim letom, ko jo je Marko prvič zapel ob rojstnem dnevu svoje žene. A ker se bližamo valentinovemu pa tudi dvema praznikoma, posvečenima ženskam, je oda damam, njihovi lepoti, nežnosti pa tudi moči, zdaj zaživela še med poslušalci.
"Jaz mislim, da se res dotakne vsakega kavalirja, ki zna dati lep kompliment nežnejšemu spolu, in pa seveda tudi nežnejšega spola, saj je to najlepši dar narave," je povedal pevec in dodal: "Seveda ženska, če se tega zaveda, nista pomembna prostor in čas oziroma življenjsko obdobje, da pokaže to svojo moč, lepoto, krhkost, milino."
Nova pesem tako govori o prvinskem, čistem in iskrenem pogledu na ljubezen. O ljubezni, v kateri ni ne zmagovalca ne poraženca, a vsak, ki si jo lasti, jo lahko tudi izgubi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.