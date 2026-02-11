Naslovnica
Glasba

Marko Vozelj svojo ženo še vedno rad zasipa s komplimenti: Noro lepa si

Ljubljana, 11. 02. 2026 19.04

Avtor:
Kaja Ahčin E.K.
Marko Vozelj

Marko Vozelj je ob rojstnem dnevu svoji ženi podaril posebno glasbeno darilo, ki je sedaj ugledalo tudi luč sveta. Nova pesem Noro lepa si je izraz njegove globoke ljubezni in občudovanja ter hkrati poklon ženski lepoti, nežnosti in notranji moči. Skladba s svojo osebno zgodbo presega zasebni okvir ter se kot glasbena izpoved obrača tudi k vsem ženskam in slavi njihovo edinstvenost.

Noro lepa si - to so besede, ki jih žena nekdanjega Čuka - Marka Vozlja - še vedno večkrat sliši. Zdaj je ta romantični kompliment dobil tudi glasbeno podlago in pevec je svoji dragi s tem poklonil večni spomin.

Nova pesem je nastala že pred novim letom, ko jo je Marko prvič zapel ob rojstnem dnevu svoje žene. A ker se bližamo valentinovemu pa tudi dvema praznikoma, posvečenima ženskam, je oda damam, njihovi lepoti, nežnosti pa tudi moči, zdaj zaživela še med poslušalci.

"Jaz mislim, da se res dotakne vsakega kavalirja, ki zna dati lep kompliment nežnejšemu spolu, in pa seveda tudi nežnejšega spola, saj je to najlepši dar narave," je povedal pevec in dodal: "Seveda ženska, če se tega zaveda, nista pomembna prostor in čas oziroma življenjsko obdobje, da pokaže to svojo moč, lepoto, krhkost, milino."

Nova pesem tako govori o prvinskem, čistem in iskrenem pogledu na ljubezen. O ljubezni, v kateri ni ne zmagovalca ne poraženca, a vsak, ki si jo lasti, jo lahko tudi izgubi.

Marko Vozelj glasba pesem Noro lepa si Mojstri

Delavec_Slo
11. 02. 2026 19.35
Ja mi vsi ostali pa svoje žene zasipujemo z žaljivkami ali kako!
bibaleze
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
