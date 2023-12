MarkV v zimskem času predstavlja poletno pesem

"Z Rokom se poznava že kar nekaj časa in vedno, ko sva bila na kakšni zabavi, sva midva največ pela. Rok je nekoč obiskoval šolo petja, zato sem se odločil, da še jaz preizkusim svoj glas. Tako sva začela vaje in pogovore o tem, da kaj skupaj ustvariva. Izkoristil sem svoja poznanstva in kontaktiral Luka Radakovića – Raleta ter mu predstavil svoje želje o zvrsti, melodiji in ritmu. Moram reči, da sem bil že nad njegovim uvodnim aranžmajem tako navdušen, da je ostalo pri njem," o nastanku pesmi pove Marko. "Preizkušali smo še besedila, ki niso bila slaba in jih bomo verjetno uporabili pri naslednjih projektih, a smo se na koncu odločili, da besedilo napiše Steffanio, glede na to, da je v preteklosti napisal že kar nekaj uspešnic." Dodaja, da je bila izdaja pesmi uresničitev njegovih otroških sanj, o glasbeni karieri pa za zdaj še ne razmišlja. "Bomo videli, kakšna vrata mi bo ta pesem odprla. Keramika je še vedno moja prioritetna dejavnost."

Pri ideji in scenariju za videospot je pomagal Brane Lobnik, ki je nato spot tudi režiral in posnel. "Vse skupaj smo želeli posneti zgolj na plaži, a nas je malo prehitel zimski čas. Vse smo zato morali nadomestiti s hotelom," pojasnjuje Vnuk. Snemanje, organizacijo in vse ostalo, kar spada k ustvarjanju in predstavitvi pesmi, je tako spoznal v nekoliko drugačni luči. Menil je namreč, da gre za lahko delo, a pravi, da se je motil. "Sedaj, ko smo prišli tako daleč, moram priznati, da je to zelo garaško delo, če želiš nekaj narediti dobro in tako, da si tem zadovoljen." Dodaja, da želja za nadaljnjo ustvarjanje ostaja. "Idejo sem že navrgel Raletu. Kaj in kako bo, pa se pustimo presenetiti. Za zdaj uživam v tem, kar smo naredili doslej."