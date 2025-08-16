Marky Ramone: Za en dan bi si želel biti gangster

Ko pride v mesto Marky Ramone, edini preživeli "napol" originalni član zasedbe Ramones, je razlog za veselje. S svojo odlično zasedbo Blitzkrieg, v kateri zdaj poje Španec Iñaki "Pela" Urbizu, je navdušil na nedavnem Subart Open Airu, srečanja z njim pa si bodo nedvomno zapomnili tudi člani skupine Niet.

Ko so vas sprejeli v Rock alejo slavnih (Rock'n'Roll Hall of Fame), je Bono iz U2 dejal, da ste izumili punk rock, kako komentirate?

Zagotovo smo ga utrdili, seveda so bile še druge skupine, ki so imele pesmi, ki so zvenele kot punk, recimo Iggy Pop, MC5, a so jih imenovali garažni rock. Punk še ni obstajal, ni bilo tiste hitrosti, ko pa so leta 1974 na sceno prišli Ramonesi, je bilo to to.

Bil je britanski punk in ameriški punk, ki se razlikujeta. Sta bili zadevi sploh primerljivi ali je šlo zgolj za odnos?

Očitno so bili Britanci eno leto za nami, a jim je bilo všeč, kar so slišali v New Yorku, zasedbe kot so The New York Dolls, Ramones, Blondie, nato pa so naredili svoje zadeve, ki so bile nekatere precej politične, a to je takrat vžgalo. Imeli so nekaj dobrih pesmi, obenem pa so bili v občinstvu, ko so Ramones prvič igrali pri njih. Vsi so imeli oči na pecljih. A smo bili hvaležni in srečni, da smo jim bili všeč, da smo vplivali na njihove glasbene sposobnosti.

Če ste na nek način "zadnji Ramone", kaj menite, da je pomen vaših pesmi, glede na to, da so naredile tak vtis na svet in so ljudem tako všeč, konec koncev gre za precej kratke in preproste pesmi?

Res je, take so nam bile všeč, kratke in preproste, saj nam je bilo čudno, da so skupine dajale zgolj šest dolgih pesmi na album, ko je šlo za 5-minutne kitarske solaže, dokazovanje, kdo lahko igra najhitreje in podobno. Nam pa ni šlo za to, želeli smo pesmi z dobrim refrenom, ki so kratke in sladke, ki "rockajo", ne pa šestminutna "čreva".

Kaj pa tematika besedil?

Bila so zabavna, smešna, lobotomija, zdravljenje z elektrošoki in podobno, Sheena je punkrockerica, obala Rockaway, želim si pomirjevala, zabavne stvari, ki ljudi nasmejejo.

Kakih petnajst let nazaj je v vaši zasedbi Blitzkrieg pel Michale Graves iz Misfits, potem je bil z vami Andrew WK, zdaj pa je vaš frontman Španec Iñaki "Pela" Urbizu. Se počutite kaj drugače na odru zdaj, kot pa v 70. ali 80. letih, razen seveda razlike v letih?

Prav nič drugače, vse je isto (smeh). Rad imam te pesmi, uživam, ko jih igram, ko pa mi to ne bo več ustrezalo, pa bom prenehal.

Pri vas je res fascinantno, da ste na odru neverjetno umirjeni, iz vašega seta bobnov pa prihajajo vsi ti energični zvoki bobnov. Kako vam uspe?

Uspešno kanaliziram energijo, ne morem vrteti palčk, jih metati v zrak, to ne gre, ker igram prehitro za kaj takega. Preprosto se zabavam.

Kaj vas je pripravilo do tega, da ste se kakih trideset let nazaj odpovedali alkoholu?

Družil sem se s fanti, ki so radi pili pivo, a sem se tega naveličal. Vsak dan sem vstal in šel ven s prijatelji, nato pa sem se odločil, da je bolj pomembna glasba kot popivanje. Zdaj sem pa tja sicer kaj popijem, a ne kadar koli. A prej smo bili mladi, sredi dvajsetih. Vedel sem, da če bom nadaljeval, da se lahko zgodi kaj tragičnega. Med kariero in žuriranjem sem se odločil za prvo. Bil sem na 3000 srečanjih anonimnih alkoholikov, sovražil pa sem trde droge in nikoli nisem kadil. Nekoč sem poljubil dekle, ki je kadilo, a sem skoraj bruhal (smeh). Nisem pridigar, a moraš vedeti, kdaj je čas, da prenehaš.

Je bilo druženje z alkoholom eno od vaših obžalovanj, ali ste s tem že davno opravili?

Imel sem se dobro, užival sem, žuriral in se zabaval, živiš življenje, marsikaj se zgodi, kaj bi obžaloval? Za kar koli se odločiš, da moraš narediti, da bi se imel še bolje, to pač narediš. Ne bom gledal nazaj in rekel, to je bilo slabo, ne bi smel narediti tega in tega. To nisem jaz.

Vaša strast je tudi hrana, bili ste v kuharskih šovih, gost Anthonyja Bourdaina, ustvarili ste svojo omako za testenine. Nam poveste kaj več o tem?

Moj dedek je bil kuhar v nočnem klubu Copacabana v New Yorku, zato nas je dostikrat povabil k sebi in nam skuhal večerjo. Večkrat sem ga opazoval pri delu, ker me je zanimalo. Ko sem dobil ponudbo, da bi naredil omako, sem začel razmišljati, da ne gre samo za paradižnik, da je veliko sestavin. Delali smo kake tri ali štiri leta, potem pa končali, ker je zadeva šla predaleč, vseeno sem glasbenik. Zdaj bom ponudil svojo kavo, močno in temno, v ZDA, seveda.

Nedavno ste dopolnili 73 let, povejte mi, kaj je najboljša in najslabša plat staranja?

Najbolje je, da počneš, kar si si vedno želel početi. Najslabše pa, kaj pa vem, ne čutim tega. Nikoli nisem imel opravka z zdravniki, nikoli nisem imel poškodovanih rok ali da bi imel kakšno operacijo. Morda je to genetika, po drugi strani pa počnem stvari tako dolgo, da mi ni težko. In jem veliko česna. Sem pa tja popijem kakšno šilce vodke.

Z Ramonesi ste igrali na okoli 1700 koncertih, torej ste vseh koncertov skupaj zagotovo nabrali preko dva tisoč?

Verjetno, vse skupaj jih je bilo okoli 2500, z Richardom Hellom, Ramonesi in mojo zasedbo.

Menda je rekorder Willie Nelson, ki ima pod pasom preko deset tisoč koncertov ...

Verjamem, da je lažje igrati sede z akustično kitaro, a Willie je super, ni kaj dodati.

