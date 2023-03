Martin Arbi s Talentov: Prababica je še vedno največja oboževalka

Glasbenik, ki smo ga spoznali v šovu Slovenija ima talent, predstavlja novo pesem Brez besed, za katero je tako besedilo kot tudi glasbo izdal sam. Martin Arbi je s svojim bendom AR'n'BI v novi pesmi želel ujeti čarobnost in lepoto ter hkrati nerodnost in nesigurnost tistih trenutkov, ko se dva, ki sta si všeč, spoznavata in zbližujeta. Martin k temu doda: "Takrat, ko sta na poti drug do drugega, ampak še nista tam. Takrat se zdi, da veliko več kot besede povedo pogledi in dotiki. Skratka tisti trenutki in občutki, skozi katere gremo najbrž vsi, ko se v nekoga zagledamo ali zaljubimo."

V videospotu, ki je zelo preprost, a hkrati zelo simpatičen, so želeli ujeti nekaj sladkih trenutkov, o katerih govori. "V videospotu me očara mlada fotografinja, ki pride fotografirat bend AR'n'BI. Takoj mi ukrade razum, nato mi ugrabi misli, čez čas pa da pogum, da jo povabim na zmenek. Sem pa prek videospota želel predstaviti tudi vse člane AR'n'BI (bobnarja Erazma , basista Gala in kitarista Patrika ), s katerimi imamo velike načrte osvajanja slovenske publike z besedami, dejanji, predvsem pa z glasbo."

V oddaji Slovenija ima talent smo poleg Martina spoznali tudi njegovo največjo oboževalko, prababico Fani. Takrat ji je sedež v prvi vrsti odstop žirant Lado Bizovičar: "Še vedno je velika podpornica in spomin, da je bila z mano na avdiciji Talentov, bo z mano za vedno. Kljub letom (čez mesec dni bo stara 100 let) je polna energije, živi samostojno življenje in se veseli vsake moje nove pesmi."

Martin pravi, da ima na Talente zelo lepe spomine: "Tako avdicija, finale kot celotno sodelovanje v SiT so zame nepozabna izkušnja. Ponosen sem, da sem si takrat upal prijaviti v ta šov in se predstaviti Sloveniji. Sodelovanje, pozitivni odzivi na moje nastope, nova poznanstva in spoznanja so mi zagotovo dala novo motivacijo in potrditev, da sta ustvarjanje glasbe in nastopanje moje poslanstvo."

Martin vsem, ki imajo kakršen koli hobi, strast, zanimivo sporočilo in se želijo predstaviti Sloveniji, predlaga, naj se opogumijo in oddajo prijavnico. "Zagotavljam, da boste sodelovali z zelo profesionalno in prijazno ekipo, ki je tam zato, da vam pomaga na vaši poti."

