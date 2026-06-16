Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Martina in Isaac: Neprecenljivo je v življenju najti svojo sorodno dušo

Ljubljana, 16. 06. 2026 21.15 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
thumbnail

Isaac Palma in Martina Švab se poznata že kar nekaj let, a do sedaj še nista ustvarila skupnega glasbenega projekta. Zdaj pa je prišel čas tudi za njun duet in v svet sta poslala čustveno pesem z naslovom Najin dan, s katero se sama spominjata svojega poročnega dne. V videospotu zanjo se je namreč odvila čisto prava poroka.

Martina Švab in Isaac Palma predstavljata svojo prvo skupno pesem, ki nosi naslov Najin dan. Glasbenika, ki sta v svoji karieri posnela že številne duete, se poznata že dolgo, a skupaj nista še nikoli pripravila takšnega glasbenega projekta.

Martina Švab in Isaac Palma predstavljata svojo prvo skupno pesem.
Martina Švab in Isaac Palma predstavljata svojo prvo skupno pesem.
FOTO: Rok Maver

Kemija v glasbenem studiu je med njima stekla takoj, njuna nova pesem, ki ju pokaže v povsem iskreni in nežni plati, pa ni le še ena poročna pesem, temveč opomnik, da so najlepši trenutki pogosto tisti, ki jih delimo z ljudmi, ki nam pomenijo največ. Pevca smo povprašali, kako se sama spominjata svojega poročnega dne, zanimalo pa nas je tudi, kako je potekalo snemanje videospota, v katerem se je odvila čisto prava poroka.

Isaac in Martina, poznamo vaju po številnih uspešnicah pa tudi številnih duetih. Kako je vajino sodelovanje tokrat drugačno od preostalih? Kdo je dal idejo za vajin skupni duet in zakaj si je izbral prav njo/njega?

Martina: Ta pesem je zagotovo nekoliko drugačna od najinih prejšnjih, saj je zelo osebna. Gre za poročno pesem, ki mi je še posebej blizu, ker sem tudi sama že 13 let srečno poročena. Vedno se z veliko topline in lepimi občutki spominjam svojega poročnega dne, zato mi ta skladba obudi veliko lepih spominov.

Isaac Palma je znan po čustvenih, ljubezenskih pesmih.
Isaac Palma je znan po čustvenih, ljubezenskih pesmih.
FOTO: Rok Maver

Isaac: Avtor pesmi je pevec Rok Piletič, ki je skupaj s producentom Romanom Sarjašem v studiu Art Music Records soustvaril tole prelepo skladbo in prav njuna želja je bila, da jo svetu predstaviva ravno midva. Za to sva jima izjemno hvaležna, saj verjameva, da sva pesmi dala posebno iskrenost in da je nastalo res prečudovito sodelovanje.

Pojeta o poročnem dnevu, ki sta ga oba tudi že doživela. Kako se ga spominjata in ali vama je pesem obudila spomine na vajin dan?

Isaac: Vsekakor. Ob tej pesmi se človek znova zave, kako neprecenljivo je v življenju najti svojo sorodno dušo in si z nekom izreči usodni da. To je bil eden najlepših in najbolj čustvenih trenutkov mojega življenja in hkrati spomin, ki ga nosiš s seboj vse življenje.

Isaac in Martina se poznata že dolgo.
Isaac in Martina se poznata že dolgo.
FOTO: Rok Maver

Martina: Tudi sama se svojega poročnega dne spominjam z dobrimi občutki, zato mi je ta pesem obudila številne lepe spomine. Moram priznati, da mi je med vsemi mojimi skladbami prav ta ena najljubših, saj nosi posebno sporočilo in izjemno močno čustveno noto.

Znova sta predstavila ljubezensko pesem. Kaj želita z besedilom sporočiti oboževalcem? Bi si takšno pesem želela tudi sama na poroki?

Martina: Srčno si želiva, da bi se v tej pesmi našli zaljubljeni pari, mladoporočenci, pa tudi vsi tisti, ki verjamejo v pravo ljubezen in sanjajo o večnem da. Želiva si, da bi jo ljudje začutili in jo sprejeli za svojo. Za naju je to pesem, ki bi jo z veseljem imela tudi na svoji poroki, zato bom še toliko bolj srečna, če jo bom lahko čim večkrat zapela v živo na porokah in tako postala del nepozabnih trenutkov drugih.

Martina Švab si želi, da bi ljudje pesem vzeli za svojo.
Martina Švab si želi, da bi ljudje pesem vzeli za svojo.
FOTO: Rok Maver

V videospotu smo priča pravi poroki, vidva pa sta posnela kadre na Hrvaškem. Kako vama je bilo prvič videti celoten izdelek in kako je potekalo snemanje? Imata kakšno zabavno anekdoto?

Martina: Videospot smo posneli v čudovitem Grožnjanu, ki je s svojo posebno energijo in romantičnim vzdušjem ustvaril popolno kuliso za našo zgodbo. Moram priznati, da sem bila ob prihodu na lokacijo kar malo zaskrbljena. Kot da se pripravlja konec sveta. Nebo je bilo temno, pihal je močan veter in padlo je nekaj dežnih kapelj, zato sva bila skoraj prepričana, da snemanja sploh ne bomo mogli izpeljati. A kot da nam je bila usoda naklonjena, se je vreme kmalu razjasnilo in pred nami je bil res čudovit dan, ki nam je omogočil, da smo ujeli vse tiste nežne, tople in iskrene trenutke, ki jih nosi tudi sama pesem.

Isaac: Snemanje je potekalo v izjemno prijetnem in sproščenem vzdušju. Veliko smo se smejali, uživali v ustvarjanju in čeprav je bil dan precej intenziven, je minil skoraj prehitro. Ko smo si kot ekipa prvič ogledali videospot, smo bili vsi iskreno ganjeni. Ljubezen je nekaj, kar je del vseh nas in je večna. Zato toliko emocij. Za režijo videospota je poskrbel Rok Maver iz RoxPro Production.

martina švab isaac palma najin dan poroka glasba duet
Zadovoljna.si Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
24ur.com Klemen Bunderla o snemanju intimnih prizorov: Martinin mož je bil zraven
24ur.com Poročena kar 70 let: kakšen je njun recept za dolg zakon?
24ur.com Katarina Benček sporočila veselo novico: Končno sva zaročena!
24ur.com Jennifer Lopez možu Benu: Prevzeta sem od čustev, kako sva prišla do sem?
24ur.com Luka Basi in Nastja Gabor: Čakala sva na trenutek, da deliva najino zgodbo
24ur.com Ansambel Unikat do oltarja pospremil komika Aleša Novaka
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa
Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa
Resnica o življenju na kmetiji, ki jo razumejo le redki starši
Resnica o življenju na kmetiji, ki jo razumejo le redki starši
92-krat jo je prevaral, ona pa mu bo rodila petega otroka
92-krat jo je prevaral, ona pa mu bo rodila petega otroka
zadovoljna
Portal
Oprostila mu je prevaro in naredila še enega otroka
Postrigla se je in nastala je pričeska, ki bo zaznamovala to poletje
Postrigla se je in nastala je pričeska, ki bo zaznamovala to poletje
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Resnica o paru, ki že leta kljubuje hollywoodskim pravilom
Resnica o paru, ki že leta kljubuje hollywoodskim pravilom
vizita
Portal
Shania Twain: 'Moje telo se je popolnoma spremenilo'
Idealni prigrizki brez nepotrebnih kalorij
Idealni prigrizki brez nepotrebnih kalorij
Zakaj so ingverjevi shoti postali jutranji ritual milijonov ljudi
Zakaj so ingverjevi shoti postali jutranji ritual milijonov ljudi
Ta sadež bo uredil vašo prebavo pred spanjem
Ta sadež bo uredil vašo prebavo pred spanjem
cekin
Portal
Je to glavni krivec za utrujene delavce?
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Miši, plesen in visoka najemnina – potem pa popoln preobrat
Miši, plesen in visoka najemnina – potem pa popoln preobrat
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
moskisvet
Portal
Konec po 10 letih: pevec vložil ločitvene papirje
Eno najbolj zdravih živil za srce: Najdemo ga skoraj v vsaki kuhinji
Eno najbolj zdravih živil za srce: Najdemo ga skoraj v vsaki kuhinji
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Bil je obseden z umazanimi pogovori: Izpoved manekenke o avanturah za eno noč dvignila prah
Bil je obseden z umazanimi pogovori: Izpoved manekenke o avanturah za eno noč dvignila prah
dominvrt
Portal
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Stvari v vašem domu so bolj umazane, kot si mislite
Stvari v vašem domu so bolj umazane, kot si mislite
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
okusno
Portal
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Najboljši bučkini polpeti tega poletja
Najboljši bučkini polpeti tega poletja
Fit kosilo brez kuhanja za vroče poletne dni
Fit kosilo brez kuhanja za vroče poletne dni
voyo
Portal
Najčistejši užitek
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Gajin svet 2
Gajin svet 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763