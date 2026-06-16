Martina in Isaac: Neprecenljivo je v življenju najti svojo sorodno dušo

Martina Švab in Isaac Palma predstavljata svojo prvo skupno pesem, ki nosi naslov Najin dan. Glasbenika, ki sta v svoji karieri posnela že številne duete, se poznata že dolgo, a skupaj nista še nikoli pripravila takšnega glasbenega projekta.

Martina Švab in Isaac Palma predstavljata svojo prvo skupno pesem. FOTO: Rok Maver

Kemija v glasbenem studiu je med njima stekla takoj, njuna nova pesem, ki ju pokaže v povsem iskreni in nežni plati, pa ni le še ena poročna pesem, temveč opomnik, da so najlepši trenutki pogosto tisti, ki jih delimo z ljudmi, ki nam pomenijo največ. Pevca smo povprašali, kako se sama spominjata svojega poročnega dne, zanimalo pa nas je tudi, kako je potekalo snemanje videospota, v katerem se je odvila čisto prava poroka.

Isaac in Martina, poznamo vaju po številnih uspešnicah pa tudi številnih duetih. Kako je vajino sodelovanje tokrat drugačno od preostalih? Kdo je dal idejo za vajin skupni duet in zakaj si je izbral prav njo/njega?

Martina: Ta pesem je zagotovo nekoliko drugačna od najinih prejšnjih, saj je zelo osebna. Gre za poročno pesem, ki mi je še posebej blizu, ker sem tudi sama že 13 let srečno poročena. Vedno se z veliko topline in lepimi občutki spominjam svojega poročnega dne, zato mi ta skladba obudi veliko lepih spominov.

Isaac Palma je znan po čustvenih, ljubezenskih pesmih. FOTO: Rok Maver

Isaac: Avtor pesmi je pevec Rok Piletič, ki je skupaj s producentom Romanom Sarjašem v studiu Art Music Records soustvaril tole prelepo skladbo in prav njuna želja je bila, da jo svetu predstaviva ravno midva. Za to sva jima izjemno hvaležna, saj verjameva, da sva pesmi dala posebno iskrenost in da je nastalo res prečudovito sodelovanje.

Pojeta o poročnem dnevu, ki sta ga oba tudi že doživela. Kako se ga spominjata in ali vama je pesem obudila spomine na vajin dan?

Isaac: Vsekakor. Ob tej pesmi se človek znova zave, kako neprecenljivo je v življenju najti svojo sorodno dušo in si z nekom izreči usodni da. To je bil eden najlepših in najbolj čustvenih trenutkov mojega življenja in hkrati spomin, ki ga nosiš s seboj vse življenje.

Isaac in Martina se poznata že dolgo. FOTO: Rok Maver

Martina: Tudi sama se svojega poročnega dne spominjam z dobrimi občutki, zato mi je ta pesem obudila številne lepe spomine. Moram priznati, da mi je med vsemi mojimi skladbami prav ta ena najljubših, saj nosi posebno sporočilo in izjemno močno čustveno noto.

Znova sta predstavila ljubezensko pesem. Kaj želita z besedilom sporočiti oboževalcem? Bi si takšno pesem želela tudi sama na poroki?

Martina: Srčno si želiva, da bi se v tej pesmi našli zaljubljeni pari, mladoporočenci, pa tudi vsi tisti, ki verjamejo v pravo ljubezen in sanjajo o večnem da. Želiva si, da bi jo ljudje začutili in jo sprejeli za svojo. Za naju je to pesem, ki bi jo z veseljem imela tudi na svoji poroki, zato bom še toliko bolj srečna, če jo bom lahko čim večkrat zapela v živo na porokah in tako postala del nepozabnih trenutkov drugih.

Martina Švab si želi, da bi ljudje pesem vzeli za svojo. FOTO: Rok Maver

V videospotu smo priča pravi poroki, vidva pa sta posnela kadre na Hrvaškem. Kako vama je bilo prvič videti celoten izdelek in kako je potekalo snemanje? Imata kakšno zabavno anekdoto?

Martina: Videospot smo posneli v čudovitem Grožnjanu, ki je s svojo posebno energijo in romantičnim vzdušjem ustvaril popolno kuliso za našo zgodbo. Moram priznati, da sem bila ob prihodu na lokacijo kar malo zaskrbljena. Kot da se pripravlja konec sveta. Nebo je bilo temno, pihal je močan veter in padlo je nekaj dežnih kapelj, zato sva bila skoraj prepričana, da snemanja sploh ne bomo mogli izpeljati. A kot da nam je bila usoda naklonjena, se je vreme kmalu razjasnilo in pred nami je bil res čudovit dan, ki nam je omogočil, da smo ujeli vse tiste nežne, tople in iskrene trenutke, ki jih nosi tudi sama pesem.