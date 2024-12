Martina Majerle: Sandro je ustvarjalec z izjemnim občutkom za glasbo in besedilo

Pevka Martina Majerle, tudi tekmovalka v šovu Znan obraz ima svoj glas, predstavlja novo glasbeno stvaritev. V duetu s Sandrom Bastiančićem, hrvaškim kantavtorjem in pevcem skupine En Face, je nastala pesem z naslovom Oblak, nežna ljubezenska zgodba, ki očara s svojo melanholijo in toplino, čutno skladbo pa je pospremil tudi videospot.

Pesem Oblak je bila premierno predstavljena na priznanem festivalu Chansonfest. Pod glasbo in besedilo se podpisuje Sandro Bastiančić, za aranžma pa sta poskrbela Robert Funčić in Sandro Bastiančić. Skladba pripoveduje zgodbo o ljubezni skozi vsakdanje trenutke – oblake, sonce in dež – kjer oblak simbolizira nepredvidljivo igro usode.

Martina Majerle in Sandro Bastiančić FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

"Pesem Oblak me je prevzela z nežno melodijo in globokim sporočilom. Zelo sem uživala v snemanju te pesmi in videospota, ki odseva čustva in intimnost, ki jo skladba prinaša. Pesem izraža sporočilo, da je prava sreča skrita v preprostih, vsakdanjih trenutkih, ki se jih moramo naučiti ceniti. Sandro je ustvarjalec z izjemnim občutkom za glasbo in besedilo, zato je bilo sodelovanje z njim res posebno doživetje, še posebej na odru legendarnega Chansonfesta, festivala, na katerega se vedno rada vračam," je o pesmi in sodelovanju povedala Martina Majerle.

Skozi čarobne prizore videospota za skladbo Oblak, ki je delo režiserja Dinka Čvorića - Doringa, se pesem vizualno prepleta z naravno lepoto in subtilno pripovedjo ter dovoli interpretacijo končnemu poslušalcu.

