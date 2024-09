Martina Zerjal z novo balado opozarja na nasilje nad ženskami

Martina Zerial, ki je lani slavila na 44. Festivalu tržaške popevke in letos na 43. Melodijah morja in sonca, kjer je dobila nagrado za najbolj obetavno izvajalko, predstavlja nov singel in videospot. Pesem Amarsi o no je močna in čustvena balada, ki se ukvarja s pomembno temo nasilja nad ženskami.

Skozi iskrene in boleče verze Martina Zerial prikazuje kompleksnost ljubezni, ki je prepletena z zlorabo, ter postavlja vprašanje, ali se lahko resnično imenuje ljubezen nekaj, kar prinaša bolečino in trpljenje. V pesmi se pevka obrača na žensko, ki je ujeta v ciklu nasilja, in izraža sočutje do njene zmedenosti in strahu. Verzi prenašajo sporočilo o tem, kako težko je sprejeti odločitev, da zapustiš tak odnos, a tudi, kako pomembno je najti moč in pogum, da to storiš.

Martina Zerjal FOTO: osebni arhiv izvajalke icon-expand

"Pesem sem napisala pred dvema letoma s prijateljico Cristiano D'auria. Vsebino sva črpali iz izkušenj in izpovedi najinih prijateljic ter različnih žensk. Hvaležna sem, da sama nimam tovrstne izkušnje, a sem izredno čutna oseba in se z lahkoto vživim v čustva drugih, tako da sem se v tekst in nato tudi v izvedbo, vsekakor poglobila," je povedala pevka, ki je na Melodijah morja in sonca vzbudila veliko pozornosti.